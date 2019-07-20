В Україні заборонили популярні вітаміни: що сталося

Державна лікарська служба України вирішила зняти з реалізації вітамінний комплекс "Магне В6".

Як з'ясувалося, ліки буде заборонено до продажу тимчасово, поки його не перевірить Державна служба за лікарськими препаратами і контролю за оборотом наркотиків, пишуть Подробности.

З полиць аптек зникнуть таблетки "Магне В6", вкриті плівковою оболонкою угорського виробництва. Причиною тимчасової заборони продажу ліків є його невідповідність вимогам лікування захворювань і контролю якості препарату до реєстраційного посвідчення.

Лікарі досить часто призначають цей препарат для лікування дефіциту магнію в організмі, а також для нормалізації нервових розладів, порушення сну та інших проблем з нервовою системою.

Вітаміни Тион

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що ліки від старіння смертельно небезпечні. Посилення активності специфічних генів, що сприяють довголіттю, може бути пов'язано зі збільшенням сприйнятливості до інфекцій і стресу.

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