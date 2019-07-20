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/ Хвороби і лікування

В Україні заборонили популярні вітаміни: що сталося

3.5т Читати матеріал російською

Державна лікарська служба України вирішила зняти з реалізації вітамінний комплекс "Магне В6".

Як з'ясувалося, ліки буде заборонено до продажу тимчасово, поки його не перевірить Державна служба за лікарськими препаратами і контролю за оборотом наркотиків, пишуть Подробности.

З полиць аптек зникнуть таблетки "Магне В6", вкриті плівковою оболонкою угорського виробництва. Причиною тимчасової заборони продажу ліків є його невідповідність вимогам лікування захворювань і контролю якості препарату до реєстраційного посвідчення.

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Лікарі досить часто призначають цей препарат для лікування дефіциту магнію в організмі, а також для нормалізації нервових розладів, порушення сну та інших проблем з нервовою системою.

Вітаміни

Вітаміни

Тион

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що ліки від старіння смертельно небезпечні. Посилення активності специфічних генів, що сприяють довголіттю, може бути пов'язано зі збільшенням сприйнятливості до інфекцій і стресу.

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