В Україні виявили нову смертельну хворобу: хто в зоні ризику і чому немає вакцин

Вся територія України є несприятливою стосовно туляремії, діагноз якої був зафіксований у Сумській області. Вакцини для лікування в країні немає.

"Туляремія небезпечна. Але ті випадки, які були зафіксовані в Україні, протікали в найлегшій, бубонній формі. Інфекція підтверджується тільки в лабораторії, вона є на базі нашого "Центру Громадського здоров'я" у Києві або в обласних лабораторіях, які беруть початкові аналізи, визначають наявність інфекції, а потім відправляють до нас, де остаточно ставиться діагноз — є туляремія чи ні", — розповів "КП" лікар-епідеміолог Юрій Новохатний.

За його словами, після розвалу СРСР практично всі заводи з виробництва вакцин, які постачали продукцію в Україну, залишилися в Росії та Узбекистані. Після того, як торговельні зв'язки були розірвані, ситуація з вакцинами від туляремії заморозилася.

"Для виробництва потрібен тривалий час. Якщо робити замовлення, то за 3-4 роки до того, як вакцини необхідно отримати. У МОЗ працюють над цим, намагаються через міжнародні організації дістати вакцини. Просто поки невідомо, коли це станеться", — повідомив він.

Зазначимо, інфекція вражає лімфатичну систему, шкіру, селезінку. У хворого різко підвищується температура до 38-40 градусів, збільшуються лімфовузли. Заразитися можна через воду або продукти, які позначили гризуни, а також від комахи, яка вкусила хвору тварину, а потім — людину.

Туляремія Medoblako

Збудник туляремії дуже стійкий: в зерні і соломі бактерії живуть до півроку при температурі нижче нуля, а від плюс 20 до 300°С — до 20 днів. У замороженому м'ясі збудник зберігається до трьох місяців. Виживає туляремійна паличка і в охолодженому молоці й вершках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Херсоні зафіксовано чотири випадки зараження рідкісним видом паразитів, довжина яких склала від 10 до 17 см.

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