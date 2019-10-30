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/ Хвороби і лікування

В Україні стався новий спалах вірусного гепатиту: у лікарні діти

1.2т Читати матеріал російською

Серед учнів однієї зі шкіл Біляївського району Одеської області стався спалах захворювання на гепатит "А".

Про це повідомляється на сайті регіонального відділення лабораторної служби. Відзначається, що випадки захворювання зареєстрували минулого тижня у чотирьох дітей.

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"АіФ"

У двох із них діагноз підтвердився клініко-біохімічно.

"В осередку проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів під лабораторним контролем", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у загальноосвітній школі №7 міста Чернігова зафіксовано 13 випадків захворювання на вірусний гепатит.

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Тема
гепатит
Місце
Україна Одеса
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Таев Иван
Таев Иван
Гепатит, дифтерии, корь и сифилис - вечные спутники украинства.
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