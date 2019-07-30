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В Україні попередили про спалах хвороби "9 кіл пекла": як уберегтися

7.1т Читати матеріал російською

В Україні в цьому році прогнозують спалах дифтерії. Інфекціоністи називають її "9 кіл пекла" через можливі ускладнення.

Це захворювання з високою смертністю, з тисячі хворих - померти може кожен десятий, передає ТСН.

У МОЗ запевняють, що вакцина в Україні є, всього завезли більше трьох мільйонів доз.

Дифтерія небезпечна ускладненнями - вражає нирки, серце і нервову систему, єдиний захист від неї - щеплення. Однак, за даними Центру громадського здоров'я, рівень вакцинації в Україні дуже низький.

"За 2018 рік таких випадків було 10 всього. За попередні роки їх було від 0 до 4. Це серйозний меседж для того, щоб задуматися", - зазначив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

Ілюстрація

Ілюстрація

Укрінформ

Вакцинація від дифтерії починається з двох місяців. Згідно з календарем щеплень - потрібно отримати 6 доз вакцини до 16 років. Потім раз на десять років потрібно робити ревакцинацію. Якщо ж в дитинстві ви не робили щеплення, щоб виробився імунітет, зараз доведеться ввести три дози вакцини за півроку.

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Тому, коли у когось діагностують дифтерію, перевіряють всіх людей з його оточення. Збудник може залишатися навіть на грошах.

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"Імунітет антитоксичний, він не стійкий. Навіть якщо ви і перехворіли на дифтерію, це не означає, що ви не можете не захворіти повторно, якщо ви після того не вакциновані, не пройшли повний курс ревакцинації", - зазначив лікар-інфекціоніст Наталія Винник.

Останній раз епідемія дифтерії бушувала в 1990-х роках. Тоді вона сколихнула весь світ. В Україні було зафіксовано 20 тисяч хворих і близько семи сотень смертей.

Щоб уберегти себе - достатньо звернутися до свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд України ухвалив не допускати невакцинованих дітей до навчальних закладів.

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