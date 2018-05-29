В Україні не виявилося сироватки від ботулізму

Незважаючи на те, що за останній рік від ботулізму в Україні померли 10 осіб, держава досі не закупила сироватку від цієї хвороби.

Про це заявив генеральний директор держустанови "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він наголосив, що одним з найважливіших методів лікування ботулізму є введення сироватки, а не вакцини.

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"У цьому дуже важлива різниця. Вакцина - це мікроорганізм або його частина, який дозволяє організму людини сформувати імунітет. Сироватка - це вже готове речовина, яка вводиться людині ззовні і вбиває або токсини, або мікроорганізми. Зараз сироватки в Україні немає. Єдиним виходом є її купівля за кордоном", - підкреслив він.

За словами Курпіти, Україна, як і чимало інших країн, не має власного виробництва сироваток від ботулізму. Раніше сироватки закуповували місцеві органи влади за рахунок коштів обласних бюджетів в Росії, а після анексії Криму і початку бойових дій на Донбасі закупівлі припинилися, і українці самі почали привозити сироватку з-за кордону.

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"І зіткнулися з ще однією проблемою - європейські сироватки не зареєстровані в Україні, а це є обов'язковою умовою для їх використання у нас в країні. При цьому європейським виробникам сироваток невигідно самостійно приходити на український ринок, реєструвати їх в Україні і продавати. Пов'язано це з тим, що в Україні дуже невеликий ринок для цієї продукції - сотня випадків ботулізму в рік", - зазначив Курпіта.

У минулому році Україна отримала гуманітарну допомогу у вигляді сироватки від правця, укусу змій, дифтерії, але, на жаль, від ботулізму сироватку ми не змогли отримати.

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"Я сподіваюся, що сироватка від ботулізму надійде в Україну в серпні-вересні. Поки в Україні будуть консервувати в домашніх умовах м'ясо або навіть недостатньо промиті гриби, а також зберігати ці продукти в невідповідних умовах, до тих пір в країні буде ботулізм. На жаль , ботулізм не можна визначити на око, смак або колір. Це мікроорганізм, який не псує продукти. За зовнішнім виглядом продукт може бути хорошої якості, але містити токсини цього мікроорганізму. Для свого розвитку йому не потрібен кисень. Тому він може розвиватися в консервації або в копченостях. Для нього це ідеальне середовище", - резюмував Курпіта.

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