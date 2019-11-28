В Україні масово вимирають чоловіки: з'явилися тривожні цифри

В Україні чоловіки живуть менше за жінок на 10 років. Через спосіб життя саме у нашій державі ця різниця набуває величезних розмірів.

Як йдеться в сюжеті "ТСН", згідно зі статистикою, чоловіки в Україні живуть до 67, а жінки – до 77 років (хоча хлопчиків народжується завжди більше).

Так, уже в 50 років на 10 жінок припадає 9 чоловіків, у 60 – всього 7,5, а після 70 на – трохи більше, ніж 5.

В Україні масово вимирають чоловіки Ілюстрація

"У нас старість має жіноче обличчя. Розрив між чоловіками й жінками – 10 років. У розвинених країнах – не перевищує 5, а в деяких державах – 3-4", – стверджують медики.

Головний фактор такої різниці – це спосіб життя. Чоловіки більше п'ють, курять, не звертаються до лікарів, пояснюють експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через проблеми з діагностикою, економію і відсутність симптомів рак легень щорічно забирає майже два мільйони життів. В Україні цю хворобу у двох випадках із трьох виявляють занадто пізно.

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