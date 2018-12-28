Лікування простати за 10 хвилин: в Ізраїлі придумали революційний метод

В Ізраїлі розробили пристрій, який дозволяє зменшити простату і налагодити сечовипускання у чоловіків без операції лише за 10 хвилин.
Цей стартап може допомогти тисячам хворим на аденому простати (наукова назва — гіперплазія передміхурової залози), повідомляють "Вести Израиля".
Під сечовим міхуром у чоловіка розташована простата, яка допомагає виробляти сперму. З віком вона починає наростати через те, що через її центр проходить сечівник. Таким чином вона заважає сечовиділенню.
Доктор миє руки
Як пише видання, новий пристрій являє собою стент у вигляді метелика. Він піднімає простату і підтримує її, так, щоб зменшився тиск на уретру. Винахід також має невеликі розміри і не контактує із сечею. Його можна витягнути у будь-який момент і без наслідків.
Уперше успішну процедуру провели в ізраїльській лікарні "Зів" у Цфаті. Після встановлення і нетривалого спостереження хворих відпустили додому. За словами лікарів, пацієнти не відчували присутності стенту в уретрі і не страждали від болю або дискомфорту.
Як додає медіа, ця процедура не підходить людям, які вже перенесли операції на простаті, а також при гіпертрофії середньої частки залози.
За інформацією видання, приблизно 40% чоловіків старших 50 років зіштовхуються зі збільшенням простати, а у віковій групі "за 60" показник дорівнює понад 70%. Раніше лікарі традиційно лікували пігулками, але вони працюють не завжди. Тоді медики встановлюють катетер, який відводить сечу. Однак катетери забиваються, викликають кровотечі й больові відчуття.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зі США знайшли новий метод лікування раку простати. Розвиток смертельно небезпечного раку простати можна зупинити за допомогою особливого штаму сальмонели.
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