В "Борисполі" почали перевіряти пасажирів через коронавірус. Відео з літака

З 26 січня в аеропорту "Бориспіль" почався температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю для запобігання поширенню смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV.
У мережу потрапило відео з літака, на якому можна побачити перевірку пасажирів. Ролик був опублікований на YouTube-каналі ТТ Новини.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що фахівці санітарно-карантинного підрозділу зараз вже підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами.
В "Борисполі" почали перевіряти пасажирів через коронавірус
Кадр з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Представники Міністерства охорони здоров'я України заявили, що в країні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом з Китаю.
Провідний лікар-інфекціоніст України Ольга Голубовська допустила, що коронавірус може передаватися через предмети, зокрема, за допомогою пересилання AliExpress.
Китайські вчені визначили, як коронавірус передається людині. Там з'ясували, що він є гібридом вірусів змії і кажана.
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