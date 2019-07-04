Уже вбиває людей: лікарі назвали симптоми невідомого смертельного вірусу

Влада Болівії оголосила про появу в своїй країні смертельно небезпечного вірусу, який поки не вдається ідентифікувати.
За даними, які на кінець вівторка, 2 липня, привела міністр охорони здоров'я Болівії Габріела Монтаньє, з підозрою на нове невідоме захворювання госпіталізовано п'ятьох осіб, один інфікований уже помер, передає ТАСС.
"У нас є ще три пацієнти з підозрою, крім двох перших – лікарів. Ці троє госпіталізовані в те ж саме інфекційне відділення, в якому надається допомога першим хворим", – уточнила глава мінохоронздоров'я на прес-конференції.
Медики шукають лікування
Те, що новий вірус несе смертельну загрозу, стало зрозуміло після того, як померла лікар-практикант, яка, як передбачається, заразилася при відвідуванні пацієнта в місті Каранави департаменту Ла-Пас. Пізніше захворіли ще двоє медиків, які спілкувалися з померлою.
Результати аналізів виключили ймовірність того, що вони захворіли на гарячки денге, чикунгунья або іншими відомими вірусами, наголосила Габріела Монтаньє.
На сьогодні відомо, що інкубаційний період нового вірусу може варіюватися від 7 до 21 дня. Характерними симптомами викликаного ним захворювання стають підвищена температура, головний біль, а також біль у м'язах і животі.
Наразі всі пацієнти з підозрою на нову невідому хворобу госпіталізовані в одну з лікарень Ла-Паса. Їх помістили в ізольовані палати зі строго обмеженим доступом. Лікуючим лікарям заборонено наближатися до цих пацієнтам ближче, ніж на півтора метра. Медикам запропоновано змінювати халати після кожного відвідування хворих і використовувати дві пари латексних рукавичок.
МОЗ Болівії поки розраховує впоратися із загрозою своїми силами, проте звернувся в Панамериканської організації охорони здоров'я з проханням надіслати в країну фахівців, які можуть допомогти в ідентифікації вірусу.
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