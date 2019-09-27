Україну "охоплять" чотири небезпечні віруси грипу: що відомо

Упродовж епідемічного сезону 2019-2020 років у Північній півкулі циркулюватимуть чотири віруси грипу, зокрема два типу А – Brisbane та Kansas, та стільки ж типу В – Colorado та Phuket.

Про це йдеться у відповіді Центру громадського здоров'я на запит "Укрінформу". Найнебезпечнішими є саме віруси грипу типу А. Вони можуть призвести до ускладнень – енцефаліту, пневмонії, отиту та низки інших запальних процесів.

"За розрахунками ВООЗ, упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу типу A (Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09, Kansas/14/2017 (H3N2)) та віруси грипу типу B (Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), Phuket/3073/2013). Ці штами вже циркулювали раніше і є відомими для українських медиків", – повідомили співробітники ЦГЗ.

Україну "охоплять" чотири віруси грипу

До України доставили 103 550 доз вакцин, які почали проходити етап контролю якості та безпеки у Держлікслужбі. Орієнтовна дата закінчення цього процесу – 1 жовтня. Вакцини надійдуть у продаж одразу після завершення контролю, а придбати їх можна буде в лікарнях та аптеках.

Загалом планується доставка 500 тисяч доз вакцин проти грипу. Поки що надійшли вакцини виробництва Франції ("Санофі Пастер") та Кореї ("Грін Кросс Корпорейшн").

Так, протягом епідемічного сезону 2018-2019 років (01.10.2018–19.05.2019) в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких – діти віком до 17 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новому епідемсезоні українців чатує грип А/H3N2 (Сінгапур) і грип групи В, а також активація кору і дифтерії.

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