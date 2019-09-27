Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Хвороби і лікування

Україну "охоплять" чотири небезпечні віруси грипу: що відомо

1.3т Читати матеріал російською

Упродовж епідемічного сезону 2019-2020 років у Північній півкулі циркулюватимуть чотири віруси грипу, зокрема два типу А – Brisbane та Kansas, та стільки ж типу В – Colorado та Phuket.

Про це йдеться у відповіді Центру громадського здоров'я на запит "Укрінформу". Найнебезпечнішими є саме віруси грипу типу А. Вони можуть призвести до ускладнень – енцефаліту, пневмонії, отиту та низки інших запальних процесів.

"За розрахунками ВООЗ, упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу типу A (Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09, Kansas/14/2017 (H3N2)) та віруси грипу типу B (Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), Phuket/3073/2013). Ці штами вже циркулювали раніше і є відомими для українських медиків", – повідомили співробітники ЦГЗ.

Україну "охоплять" чотири віруси грипу

Україну "охоплять" чотири віруси грипу

До України доставили 103 550 доз вакцин, які почали проходити етап контролю якості та безпеки у Держлікслужбі. Орієнтовна дата закінчення цього процесу – 1 жовтня. Вакцини надійдуть у продаж одразу після завершення контролю, а придбати їх можна буде в лікарнях та аптеках.

Новини
Щеплення від грипу: названа небезпека вакцинації

Загалом планується доставка 500 тисяч доз вакцин проти грипу. Поки що надійшли вакцини виробництва Франції ("Санофі Пастер") та Кореї ("Грін Кросс Корпорейшн").

Так, протягом епідемічного сезону 2018-2019 років (01.10.2018–19.05.2019) в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких – діти віком до 17 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новому епідемсезоні українців чатує грип А/H3N2 (Сінгапур) і грип групи В, а також активація кору і дифтерії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Теги
здоров'я грип
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини