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/ Хвороби і лікування

Українка почала гнити заживо після уколу: шокуючі фото 18+

2.8т Читати матеріал російською

Мешканка Херсонської області Ольга Хребтова постраждала після уколу від алергії – її тіло почало гнити заживо.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання khersondaily.

Відзначається, що в серпні 2018 року в сільській амбулаторії, де живе мати двох дітей, їй зробили укол в сідницю від алергії. Незабаром на місці введення голки після переохолодження виникло запалення.

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Українка почала гнити заживо після уколу

Українка почала гнити заживо після уколу

apteka-v.com

Хірург районної поліклініки вирішив, що це звичайний абсцес і призначив мазь Вишневського. Оскільки такий метод не допоміг, запалення розкрили і відправили пацієнтку додому. Після цього жінка перенесла ще кілька хірургічних втручань, які, однак, не принесли позитивного результату.

У червні 2019 року молодій жінці поставили діагноз "рецидивний паннікуліт Веберат-Крісчен" – рідкісне і маловивчене захворювання, через яке відбувається некроз підшкірних тканин.

Українка почала гнити заживо після уколу

Українка почала гнити заживо після уколу

khersondaily

Незабаром на тілі Ольги з'явилися і нові вогнища запалення – на спині і грудях. Жінка змушена постійно приймати кортикостероїди, оскільки температура її тіла не опускається нижче 38 градусів. Крім того, її мучать постійні судоми кінцівок.

Відзначається, що за рік Ользі фактично відрізали сідницю. Допомогти місцеві лікарі не можуть. Крім того, відмовили їй і в участі в програмі "Я соромлюсь свого тіла". Знайомі Ольги звернулися до українців за допомогою, оприлюднивши підтверджуючі медичні документи.

Увага! Фото не для людей зі слабкими нервами

Українка почала гнити заживо після уколу

Українка почала гнити заживо після уколу

khersondaily

Українка почала гнити заживо після уколу

Українка почала гнити заживо після уколу

khersondaily

Українка почала гнити заживо після уколу

Українка почала гнити заживо після уколу

khersondaily

Українка почала гнити заживо після уколу

Українка почала гнити заживо після уколу

khersondaily

Українка почала гнити заживо після уколу

Українка почала гнити заживо після уколу

khersondaily

Українка почала гнити заживо після уколу

Українка почала гнити заживо після уколу

khersondaily

Українка почала гнити заживо після уколу

Українка почала гнити заживо після уколу

khersondaily

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луцьку 41-річній львів'янці видалили доброякісну пухлину розміром з гандбольний м'яч, всередині якої виявили клаптики волосся і зуби.

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Місце
Україна Херсон
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Забейте на всю хрень и немедленно в Москву! Жизнь дороже!
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