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/Хвороби і лікування

Учені знайшли несподівану користь від червоного м'яса

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Вживання червоного м'яса у складі середземноморської дієти знижує ризик розвитку розсіяного склерозу.

До такого висновку прийшли вчені із Університету Кертіна й Австралійського національного університету, передає "Лента.ру". Вони провели дослідження, в якому взяли участь 840 осіб.

Метою був пошук зв'язку між середземноморською дієтою, що включає необроблене м'ясо (баранина, яловичина і свинина), і зниженням ризику початкової стадії деміелінізації центральної нервової системи, що передує розсіяному склерозу.

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Червоне м'ясо

Червоне м'ясо

Ілюстрація

Виявилося, що вживання 65 грамів м'яса у день може загальмувати розвиток захворювання.

Дослідники вважають, що це пов'язано з наявністю мікро- і макроелементів, зокрема білків, заліза, цинку, селену, калію, вітаміну D і вітамінів групи В, деякі з яких беруть участь у забезпеченні нормального функціонування нервової системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що вживання червоного м'яса викликає токсичну імунну реакцію в організмі, яка може стати причиною розвитку раку.

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