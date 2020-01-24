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Прилетіла з Уханя: в США другий пацієнт заразився смертоносним китайським вірусом

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У місті Чикаго (США) в п'ятницю, 24 січня, був підтверджений другий випадок зараження коронавірусом nCoV.

Інфікована 60-річна жінка нещодавно приїхала з китайського міста Ухань, передає Reuters.

Її діагноз підтвердив Центр із контролю та профілактики захворювань. Чиказька адміністрація охорони здоров'я заявила, що пацієнтка не їздила на громадському транспорті, а її симптоми не виявлялися під час перельоту.

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Також повідомляється, що результати аналізів 11 із 63 осіб, які перебувають під наглядом у 22 американських штатах, дали негативний результат на зараження новим вірусом.

Центр із контролю та профілактики захворювань вважає, що безпосередня загроза для жителів США залишається низькою.

У США другий пацієнт заразився смертоносним китайським вірусом

У США другий пацієнт заразився смертоносним китайським вірусом

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Китаї вже 26 осіб загинули в результаті зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягла 849.

  • У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

  • Також влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

  • Коронавірус 2019 nCoV може проявлятися в двох підвидах: MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус 2019-nCoV
Місце
США Чикаго
Теги
інфекція вірус
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