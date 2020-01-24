Прилетіла з Уханя: в США другий пацієнт заразився смертоносним китайським вірусом

У місті Чикаго (США) в п'ятницю, 24 січня, був підтверджений другий випадок зараження коронавірусом nCoV.

Інфікована 60-річна жінка нещодавно приїхала з китайського міста Ухань, передає Reuters.

Її діагноз підтвердив Центр із контролю та профілактики захворювань. Чиказька адміністрація охорони здоров'я заявила, що пацієнтка не їздила на громадському транспорті, а її симптоми не виявлялися під час перельоту.

Також повідомляється, що результати аналізів 11 із 63 осіб, які перебувають під наглядом у 22 американських штатах, дали негативний результат на зараження новим вірусом.

Центр із контролю та профілактики захворювань вважає, що безпосередня загроза для жителів США залишається низькою.

У США другий пацієнт заразився смертоносним китайським вірусом Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Китаї вже 26 осіб загинули в результаті зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягла 849.

У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

Також влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

Коронавірус 2019 nCoV може проявлятися в двох підвидах: MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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