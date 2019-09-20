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/ Хвороби і лікування

У Шотландії дівчинка перестала рости через незвичайне захворювання

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У місті Алнес (Шотландія) дворічна дівчинка перестала рости через хворобу, яку лікарі не змогли діагностувати.

Аделін Девідсон народилася в листопаді 2016 року. Через деякий час у дитини виявили кишкову непрохідність і успішно провели операцію. Тоді її стан тимчасово покращився, написала Lenta.ru з посиланням на газету Daily Mirror.

Пізніше її 25-річна мати Стеф помітила, що дочка виглядає дуже блідою. Жінка вирішила відвести дівчинку до лікаря, але потрапити на прийом вдалося тільки 5 лютого 2019 року. Лікар провів аналіз крові і припустив, що у дитини лейкемія, але наступний огляд не підтвердив це.

Хвора дівчинка з матір'ю

Хвора дівчинка з матір'ю

Аdelinebluesjourn / Lenta.ru

Дитину перевели в більшу лікарню і провели ряд аналізів, які показали в організмі низький рівень тромбоцитів, еритроцитів і лейкоцитів. Саме через це у двічинки шкіра стала блідою. У дитини була підвищена стомлюваність, проблеми з диханням і синці на тілі.

Потім, в березні, лікарі прийшли до висновку, що тільки деякі з симптомів схожі на мієлодисплазію, рак крові і порушення роботи кісткового мозку, але жодне із захворювань повністю не відображало стан дівчинки.

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Мати дитини зазначила, що через загадкову хворобу організм її дочки перестав розвиватися, а дівчинка виглядає набагато молодше своїх однолітків.

"Але вона добре тримається. Навіть коли їй стає погано, вона не показує це. Вона активна, весела і красива маленька дитина. Хвороба не заважає їй насолоджуватися життям", – сказала жінка.

Дівчинка критично потребувала пересадки кісткового мозку, але відповідного донора поки не знайшли, їй регулярно переливали кров, щоб продовжити життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 11 липня, в штаті Уттар-Прадеш (Індія) народилася "триголова" дівчинка, яка страждала рідкісною хворобою.

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Шотландія
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хвороба дитина
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