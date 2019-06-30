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/Хвороби і лікування

У МОЗ розкрили жахливі масштаби наркоманії в Україні

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В Україні тільки за офіційними даними майже мільйон осіб вживають наркотики, проте реальні цифри набагато вище.

Про це розповів в ефірі ObozTV директор центру психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України Сергій Шум. За його словами, статистику не можна вважати достовірною, оскільки наркозалежні зазвичай не звертаються до фахівців.

За словами Шума, офіційна статистика враховує тих наркоманів, які вперше звернулися за допомогою, і тих, хто постійно перебуває на обліку. У 2018 році таких людей налічувалося майже мільйон.

"На жаль, збільшується кількість споживачів. Це пов'язано з тим, що Україну сьогодні захлиснули так звані аналоги наркотичних засобів – нові наркотичні речовини. Постійно злочинці вдосконалюють свої практики, продукують нові речовини, з якими ми не можемо боротися. Не можуть своєчасно реагувати навіть наші колеги з Національної поліції, оскільки ця речовина є новою, її немає в переліку заборонених. Не можна людину навіть до кримінальної відповідальності жодним чином притягти", – зазначив він.

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"З іншого боку – питання щодо отруєнь і смертей. Це небезпечні речовини, властивості яких не знають ані ті, хто купує, ані ті, хто продають. Від них можуть бути у людей дуже великі проблеми", – підкреслив представник МОЗ.

У МОЗ розкрили жахливі масштаби наркоманії в Україні

xczm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 346 тисяч осіб, серед яких молоді люди працездатного віку, вживають важкі наркотики внутрішньовенно.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Сергій Шум
Місце
Україна
Теги
наркотикиМіністерство охорони здоров'я
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Маленькая стайка шакалья из рассеи уже воет. Менты паРРашные на службе! Быд.ло-тролли такие уебаны...
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
і на цьому фоні Супрун ще "протягує" легалізацію маріхуани.
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Навоз курите.....на героин у вас нет денег
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