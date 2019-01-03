У Львові бізнесмен упав у кому і помер після укусу комара

У Львівській обласній інфекційній лікарні від тропічної малярії помер 43-річний бізнесмен.

Чоловік був у комі на штучній вентиляції легенів, лікарі тиждень боролися за його життя, але стан пацієнта був дуже важкий, повідомила ZAXID.NET лікар-паразитолог Львівського обласного лабораторного центру Елла Матіяш.

Зазначається, що львів'янин 23 грудня повернувся із Конго, а 27 грудня звернувся до лікарів інфекційної лікарні за медичною допомогою. У нього підвищилася температура, з'явилися лихоманка, озноб, головний біль, біль у м'язах, слабкість. Лікарі діагностували у нього важкий вид малярії — тропічну. Незабаром у пацієнта різко погіршилися усі показники і в четвер, 3 січня, о 8:40 він помер.

Малярійний комар

Нагадаємо, що малярія — це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підвищеннями температури тіла, збільшенням печінки, селезінки.

Є чотири види малярії, найважча з них тропічна малярія, яка в 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.

За рекомендаціями ВООЗ, перед поїздками в ендемічні з малярії країни, обов'язково варто пройти відповідне профілактичне лікування, яке дозволить значно знизити ризик захворювання важкими формами малярії, попередити ускладнення хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині 1 січня від ускладнення кору помер 2-річний хлопчик, який був щеплений від хвороби.