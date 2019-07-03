У лікуванні ВІЛ Україна більше не пасе задніх

З 5 червня 2019 року в Україні будь-яка людина з ВІЛ має право отримувати безкоштовне лікування довічно. Міністерством охорони здоров'я було затверджено новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції.

Нова схема лікування включає комплексний препарат з долутегравіром – він поєднує в собі кілька діючих речовин, а отже, пацієнт може приймати тільки одну таблетку щодня.

Така високоактивна антиретровірусна терапія (ВААРТ) призначена на лікування вірусу першого типу (ВІЛ-1), який має епідеміологічне значення. В даний час відомі 2 типу вірусу імунодефіциту людини, що мають деякі антигенні відмінності – ВІЛ-1 і ВІЛ-2.

Основною мішенню інфекції є імунні клітини крові, які мають на своїй поверхні CD4-рецептори: Т-лімфоцити, макрофаги і дендритні клітини. Вірус призводить до загибелі Т-лімфоцитів, якщо їх стає менше 200 в одному мікролітрі крові, система клітинного імунітету перестає захищати організм. Відсутність лікування або його неефективність сприяє подальшому зниженню кількості імунних клітин, що призводить до переходу ВІЛ на термінальну, останню і незворотню, стадію – СНІД. На даному етапі хворий помирає від опортуністичних захворювань, які розвиваються на фоні імунодефіциту: туберкульозу, пневмоцистної пневмонії, оперізуючого лишаю, кандидозу, вірусу папіломи людини, саркоми Капоші.

Ілюстрація

Сучасні препарати, пригнічуючи ВІЛ, дозволяють хворому вести нормальний спосіб життя. Люди на ВААРТ не здатні інфікувати інших людей, в тому числі при незахищеному статевому контакті. Дане лікування також дозволяє ВІЛ-позитивним батькам природним шляхом зачати і народити здорову дитину. Ці ліки практично не мають побічних ефектів і безпечні для людини.

Ефективність ВААРТ визначається виміром вірусного навантаження, це відбувається шляхом оцінки кількості вірусних частинок в певному об'ємі біологічної рідини зараженого організму.

Діагностувати ВІЛ можна як якісним, так і кількісним методом. До якісних належать імуноферментний аналіз (ІФА) – виявлення антитіл до антигенів ВІЛ-1 і ВІЛ-2, і метод імуноблоту – поєднує ІФА та електрофорез. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) дає можливість визначити концентрацію вірусної РНК в плазмі крові, призначається для оцінки ефективності застосовуваної терапії.

Ілюстрація

Дослідники не стоять на місці і продовжують пошуки нових способів боротьби з ВІЛ. Так, вчені з Темпльського університету і Університету Небраски (США) за допомогою двоетапної терапії повністю видалили вірус з генома інфікованих лабораторних мишей. В ході 5-річного проекту вони встановили, що використання двох підходів: препарату LASER ART і технології редагування генів CRISPR/Cas9, які можна описати такими словами, як "придушити і видалити", дозволило ефективно "очистити" клітини тварин від чужого генетичного матеріалу. Результати роботи опубліковані в науковому журналі Nature. Вчені переконані, що елімінація вірусу шляхом подібної комбінації можлива.

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені розробили комплексний імунотерапевтичний підхід до лікування ВІЛ, який дозволяє не тільки виявити вірус, але і назавжди знищити його.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!