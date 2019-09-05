Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Хвороби і лікування

У 10-річної дівчинки вирізали двокілограмову пухлину із зубами всередині

1.4т Читати матеріал російською

У російській Тюмені хірурги видалили у 10-річної дівчинки двокілограмову пухлину із фрагментами зубів і волоссям.

Про це повідомляє пресслужба департаменту охорони здоров'я Тюменської області РФ. Відзначається, що до медиків звернулися батьки дівчинки, у якої сильно болів живіт. УЗД показало новоутворення в області яєчника, пацієнтку негайно госпіталізували.

Після того, як онкологія була виключена, консиліумом лікарів вирішили видаляти пухлину через її великі розміри шляхом проведення відкритого хірургічного втручання. Під час лапаротомічної операції з черевної порожнини пацієнтки хірурги витягли тератому вагою понад 2 кілограми. Крім жирової тканини в ній містилися волосся і фрагменти зубів.

Новини
Повністю "перетравлює" пухлину: знайдено ефективний засіб від раку

У 10-річної дівчинки вирізали двокілограмову пухлину із зубами всередині

Ілюстрація

"Вперше зіткнулися з такою великою тератомою у своїй практиці. Готувалися до операції ретельно – прораховували всі можливі варіанти розвитку ускладнень і їх попередження. Під час самого втручання були гранично обережні, щоб, відокремлюючи пухлину, не пошкодити оболонку самої тератоми і кровоносні судини, щоб уникнути кровотечі", – пояснила дитячий хірург Тетяна Сергієнко, яка оперувала дівчинку.

Операція пройшла успішно, дитину незабаром виписали з лікарні.

Медики пояснили, що тератома – доброякісна пухлина, яка виникає через порушення розвитку клітин ембріона. Іноді вони містять у собі органи або частини тіла. Найчастіше захворювання протікає без симптомів, але при збільшенні в розмірах тератома тисне на внутрішні органи, викликаючи біль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові у новонародженої дівчинки лікарі вирізали величезну пухлину, яка займала майже половину її тіла.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Тюмень
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини