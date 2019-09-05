У 10-річної дівчинки вирізали двокілограмову пухлину із зубами всередині

У російській Тюмені хірурги видалили у 10-річної дівчинки двокілограмову пухлину із фрагментами зубів і волоссям.

Про це повідомляє пресслужба департаменту охорони здоров'я Тюменської області РФ. Відзначається, що до медиків звернулися батьки дівчинки, у якої сильно болів живіт. УЗД показало новоутворення в області яєчника, пацієнтку негайно госпіталізували.

Після того, як онкологія була виключена, консиліумом лікарів вирішили видаляти пухлину через її великі розміри шляхом проведення відкритого хірургічного втручання. Під час лапаротомічної операції з черевної порожнини пацієнтки хірурги витягли тератому вагою понад 2 кілограми. Крім жирової тканини в ній містилися волосся і фрагменти зубів.

Ілюстрація

"Вперше зіткнулися з такою великою тератомою у своїй практиці. Готувалися до операції ретельно – прораховували всі можливі варіанти розвитку ускладнень і їх попередження. Під час самого втручання були гранично обережні, щоб, відокремлюючи пухлину, не пошкодити оболонку самої тератоми і кровоносні судини, щоб уникнути кровотечі", – пояснила дитячий хірург Тетяна Сергієнко, яка оперувала дівчинку.

Операція пройшла успішно, дитину незабаром виписали з лікарні.

Медики пояснили, що тератома – доброякісна пухлина, яка виникає через порушення розвитку клітин ембріона. Іноді вони містять у собі органи або частини тіла. Найчастіше захворювання протікає без симптомів, але при збільшенні в розмірах тератома тисне на внутрішні органи, викликаючи біль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові у новонародженої дівчинки лікарі вирізали величезну пухлину, яка займала майже половину її тіла.

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