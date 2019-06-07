Троє пацієнтів лікарні отруїлися сендвічами і померли від лістеріозу

У лікарнях університетів Манчестера і Ейнтрі померли три людини після того, як вони з'їли інфіковані лістерією сендвічі.

Про це повідомляє The Sun.

Державна служба охорони здоров'я Англії почала розслідувати інцидент після того, як шестеро пацієнтів лікарень були заражені цим вірусом. Троє пацієнтів померли через інфіковане м'ясо в сендвічах.

За даними чиновників, в ході лабораторних досліджень в м'ясі, яке постачає North Country Cooked Meats, були знайдені штами лістерії, що спровокували зараження.

Вся продукція даної компанії вже вилучена з продажу. Поки невідомо, чи будуть зафіксовані нові спалахи зараження, тому що як перші ознаки хвороби можуть з'явитися лише через 70 днів.

Раніше в Німеччині виявили бактерії кишкової палички в пакетах з салатом.

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