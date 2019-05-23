Тривожні дзвіночки: лікарі назвали 17 ознак діабету

Люди, які страждають від цукрового діабету, ризикують стикнутися з такими серйозними проблемами, як сліпота, серцевий напад і навіть втрата ноги. Однак якщо звертати увагу на тривожні сигнали свого організму, то можна вчасно виявити цю небезпечну хворобу і уникнути непоправних наслідків.

Зокрема, медики виділяють 17 симптомів, які можуть свідчити про те, що у людини є діабет, пише Health & Human.

1. Втома

Безумовно, багато речей викликають втому, в тому числі найпростіше пояснення, що людина просто недостатньо спить. Але втома майже завжди супроводжує і діабет. Адже організм намагається і не в змозі використати "паливо", яке він отримує. Якщо ви виявите, що дуже втомилися після їжі і вам потрібно більше енергії, це явна ознака того, що діабет може бути присутнім.

Втома Health & Human

2. Надмірний голод і спрага

При діабеті організм перевантажений завданням розщеплення глюкози в крові. Вода виводиться з клітин, оскільки присутня в організмі в зайвій кількості. Але при цьому всі важливі поживні речовини, які потрібні вашому організму, включаючи саму глюкозу, втрачаються. В результаті настає зневоднення і голод.

Постійний голод Health & Human

3. Часте сечовипускання

Оскільки вода виводиться з усіх клітин, щоб вивести надлишок глюкози, нирки перевантажуються, намагаючись відфільтрувати і реабсорбувати її. Це означає, що ви будете бігати в туалет набагато частіше, ніж зазвичай, аби уникнути накопичення рідини в організмі. В результаті може настати зневоднення організму і хронічна втома. Адже ця проблема часто турбує людину з діабетом 24/7 і заважає виспатися.

Часте сечовипускання Health & Human

4. Дріжджові інфекції

Дріжджові інфекції найчастіше виникають в піхві у жінок, проте іноді від неї страждають і чоловіки. Дріжджі харчуються надлишком цукру, який може виділятися з потом, сечею і слиззю.Таким чином, дріжджові інфекції зустрічаються практично скрізь на шкірі, але особливо в тих місцях, які, як правило, затримують вологу.

Дріжджові інфекції Health & Human

5. Еректильна дисфункція

Еректильна дисфункція у чоловіків з діабетом, ймовірно, пов'язана з пошкодженням нервів і кровоносних судин.

Еректильна дисфункція Health & Human

6. Поганий зір

Діабет викликає погіршення зору, тому що ваші очі залежать від рідини всередині і навколо них, щоб функціонувати належним чином. Зневоднені очі деформуються і намагаються сфокусуватися. Крім того, діабет також викликає пошкодження нервів. Коли нові судини в задній частині ока намагаються замінити пошкоджені, може настати постійна сліпота.

Поганий зір Health & Human

7. Повільно загоюються рани

Якщо ви помітили будь-які порізи або ранки, які не загоюються (враховуючи, що вони постійно не травмуються), це також може бути ознакою діабету. По-перше, організм не може усувати пошкодження, оскільки його ресурси спрямовані на видалення надлишку глюкози, а, по-друге, безліч супутніх інфекцій просто люблять харчуватися цукром і будуть користуватися його доступністю.

Довге незаживання ран Health & Human

8. Незрозуміла втрата ваги

Ваше тіло не може отримати енергію з їжі, яку ви їсте, і замість цього спалює жир, щоб вижити. Це не є стійким в довгостроковій перспективі, і є ознакою того, що діабет змушує людину голодувати незалежно від того, скільки вона споживає.

Втрата ваги Health & Human

9. Нудота і блювання

Коли діабет призводить до швидкої втрати ваги, тіло спалює жир з нестійкою швидкістю. Цей процес створює кетони, які можуть накопичуватися в крові на рівні небезпечних концентрацій і призвести до потенційно смертельного стану, так званого діабетичного кетоацидозу. Кетони викликають нудоту і навіть блювоту у людей з чутливим шлунком.

Нудота і блювання Health & Human

10. Хворобливі або онімілі ступні і ноги

Діабет призводить до ущільнення артерій, а також до пошкодження нервів, і ці симптоми досить помітні в ногах і ступнях. Поганий кровообіг і пошкодження нервів в сукупності можуть призвести до виразок на шкірі або інфекцій, які довго не дають гоїтися ранам.

Хворобливість стоп Health & Human

11. Опухлі або чутливі ясна

Діабет послаблює здатність організму боротися з мікробами, які існують на кожному кроці. Через вологе середовище, гострі зуби, оточені м'якими тканинами, і все, що потрапляє туди щодня, роти особливо чутливі до інфекції. Негайно зверніться за допомогою, якщо ваші ясна занадто м'які, відшарувалися від зубів або там вже утворилися кишені з гноєм.

Чутливі ясна Health & Human

12. Поганий запах з рота

Галітоз, також відомий як смердюче дихання, поширений у діабетиків, тому що вони схильні до інфекції. Запалені інфіковані ясна викликають неприємний запах з рота і можуть також впливати на обмін речовин, підвищуючи рівень цукру в крові. Інше джерело неприємного запаху через діабет пов'язаний з кетоацидозом. Високий рівень кетонів у крові проявляється в солодкуватому, фруктовому запахові дихання.

Поганий запах з рота Health & Human

13. Часті сечостатеві инфекції

Одна з причин, через яку діабетики схильні до цих болісних інфекцій, полягає в поганому кровообігу, що ускладнює потрапляння лейкоцитів в заражену область. Високий вміст глюкози в крові також підвищує ризик інфекцій в цілому і збільшує загальний обсяг сечі. Вся ця солодка рідина в сечовому міхурі стає живильним середовищем для інфекції.

Інфекції сечостатевих шляхів Health & Human

14. Синдром полікістозних яєчників

Цей стан є основною причиною безпліддя серед жінок, які страждають від нього, і, на жаль, він також часто призводить до резистентності до інсуліну. До 50% жінок з цією проблемою в кінцевому підсумку захворіють на діабет. Тому, якщо у вас її виявлять, слід строго дотримуватися рекомендацій лікаря щодо зміни способу життя.

Полікістоз яєчників Health & Human

15. Потемніння шкіри

Цей симптом включає потемніння і потовщення шкіри, особливо в складках. Іноді потемніла шкіра буде злегка піднятою і осксамитовою за текстурою. Найчастіше він виявляється під пахвами, на шиї, в паху або під грудьми. Лікарі вважають такі зміни шкірного покриву ознакою діабету і вважають, що вони пов'язані з інсулінорезистентністю.

Потемніння шкіри Health & Human

16. Хронічне зневоднення

Зневоднення відбувається через те, що високий вміст глюкози в крові змушує організм витягати воду з клітин і не дає можливості правильно її поповнювати. Необхідність постійно мочитися виводить цю воду з організму повністю. Зневоднення є серйозною проблемою, яка може вбити. Крім того, воно сприяє виникненню інших проблем, включаючи сухість шкіри, поганий зір й хворобливі суглоби.

Зневоднення Health & Human

17. Дратівливість/депресія

Оскільки симптоми діабету можуть бути розпливчастими і здаватися не пов'язаними, вони можуть викликати неприємні емоції. До того ж вони розвиваються на тлі вищезгаданих проблем – виснаження, викликаного голодуванням клітини, зниження статевого життя через еректильну дисфункцію або постійні дріжджові інфекції, інфекції сечового міхура.

Депресія Health & Human

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала найперші симптоми, за якими можна розпізнати діабет різних типів.

У свою чергу вчені Університету Аделаїди і Південно-австралійського Інституту охорони здоров'я і медичних досліджень відзначили, що прийом їжі в межах обмеженого періоду часу знижує ризик розвитку діабету 2-го типу і коригує масу тіла.

А канадські вчені з Університету Британської Колумбії порадили людям з діабетом другого типу їсти на сніданок їжу з високим рівнем жирів і низьким вмістом вуглеводів.

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