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/Хвороби і лікування

Неймовірний прорив! Хворому на ВІЛ вдалося повністю вилікуватися

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У Нідерландах хворий на ВІЛ пацієнт зміг повністю вилікуватися після пересадки кісткового мозку. Це стало третім у світі випадком, коли лікування знищило вірус повністю.

До цього таке вдавалося лише "берлінському пацієнту" Тімоті Брауну в 2007 році та "лондонському пацієнту" в 2019-му. Тепер же вчені з Ультрехтсткого університету в Нідерландах заявили про "дюссельдорфського пацієнта", якому допомогла операція, пише New Scientist.

"Біопсія з кишечника і лімфатичних вузлів цього "пацієнта з Дюссельдорфа" не показує інфекційний ВІЛ після трьох місяців прийому антивірусних препаратів – тільки старі фрагменти вірусних генів, які не можуть розмножуватися", – пояснила Аннемарі Венсінг із Університетського медичного центру Утрехта в Нідерландах.

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Вона розповіла, що хворому був пересаджений кістковий мозок від людини з генною мутацією CCR5. Вона полягає у вродженій стійкості людини до вірусу імунодефіциту. Цей же метод був використаний під час лікування Тімоті Брауна і анонімного пацієнта в Лондоні.

Дослідники також повідомили, що спостерігають за ще декількома пацієнтами, яким провели пересадку кісткового мозку з CCR5.

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Pexels

Як писав OBOZREVATEL, у Лондоні (Великобританія) хворому на ВІЛ вдалося повністю вилікуватися від смертельного вірусу. Це стало другим за всю історію випадком, коли побороли вірус імунодефіциту.

Про цього пацієнта відомо, що він заразився на ВІЛ у 2003 році, але лікуватися від нього почав тільки в 2012-му, коли до вірусу додався рак. Трансплантація стовбурових клітин була запропонована йому саме для лікування онкології, проте допомогла подолати ВІЛ. Донором став чоловік, у якого генна мутація привела до вродженої стійкості до імунодефіциту.

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Нідерланди
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