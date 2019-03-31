Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Хвороби і лікування

Тисячі хворих: вчені назвали дві найчастіших причини виникнення раку

5.9тЧитати матеріал російською

Регулярне вживання алкоголю і надмірна вага стали найчастішими причинами раку молочної залози у жінок.

До такого висновку дійшли вчені з Австралії після дослідження 200 000 жінок, пише Medical Express.

"Ми виявили, що нинішній рівень ожиріння може стати причиною найбільшої частки випадків раку молочної залози в майбутньому – 17 500 випадків раку грудей в наступному десятилітті. На частку алкоголю припадає 11 600 випадків", – повідомила одна з авторок дослідження.

Новини
Рак помолодшав? Учені забили тривогу через небезпечну тенденцію

За словами медиків, для збільшення ризику захворювання досить випивати один алкогольний напій щодня.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

Також у 7% онкологію викликали гормональні препарати, що застосовувалися під час менопаузи протягом п'ять років.

Як писав OBOZREVATEL, вчені заявили, що лікування онкології у забезпечених людей протікає набагато краще, ніж у хворих з низьким рівнем достатку.

Причому це абсолютно не пов'язано з рівнем професіоналізму лікарів або ж якістю проведеного лікування.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Австралія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини