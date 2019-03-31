Тисячі хворих: вчені назвали дві найчастіших причини виникнення раку

Регулярне вживання алкоголю і надмірна вага стали найчастішими причинами раку молочної залози у жінок.

До такого висновку дійшли вчені з Австралії після дослідження 200 000 жінок, пише Medical Express.

"Ми виявили, що нинішній рівень ожиріння може стати причиною найбільшої частки випадків раку молочної залози в майбутньому – 17 500 випадків раку грудей в наступному десятилітті. На частку алкоголю припадає 11 600 випадків", – повідомила одна з авторок дослідження.

За словами медиків, для збільшення ризику захворювання досить випивати один алкогольний напій щодня.

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Також у 7% онкологію викликали гормональні препарати, що застосовувалися під час менопаузи протягом п'ять років.

Як писав OBOZREVATEL, вчені заявили, що лікування онкології у забезпечених людей протікає набагато краще, ніж у хворих з низьким рівнем достатку.

Причому це абсолютно не пов'язано з рівнем професіоналізму лікарів або ж якістю проведеного лікування.

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