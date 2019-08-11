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Терпіти головний біль чи пити ліки? Невропатолог дала відповідь

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Сильний головний біль терпіти шкідливо, але регулярний прийом знеболювальних препаратів може спровокувати хронічні мігрені.

Тому насамперед треба розібратися з причиною головних болів, порадила лікар-невропатолог Юлія Івченко в ефірі ObozTV.

"Існує безліч видів головного болю. Не можна казати, що будь-яка головний біль – від напруги шиї, м'язів тощо", – розповіла медик.

Втім, на її думку, найчастіше останнім часом дійсно проявляється "головний біль напруги".

"Але якщо приймати пігулки, і головний біль часто – то багато препаратів можуть викликати абузусний головний біль (одна з форм хронічного щоденного головного болю. – Ред.)", – попередила Івченко.

"Тобто препарат допомагає, але головний біль виникає швидше і на довше", – уточнила вона.

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Серед основних причин виникнення головного болю невропатолог виділила сучасний спосіб життя. Зокрема, постійне використання гаджетів.

"Положення голови в нахилі приблизно 60 градусів – так ми схиляємося, коли дивимося в телефон – це вага близько 8 кг на нашу шию. Візьміть в руку воду в пляшці і постійте так годинку. Рука втомиться? Втомиться. Так само і наші м'язи шиї" , – пояснила Івченко.

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Крім того, додала лікар, головний біль можуть викликати стреси і недосипання.

"Якщо дуже сильний головний біль – терпіти шкідливо. Але якщо біль поверхневий, легкий – дискомфорт, який можна витерпіти – то не варто одразу пити пігулки. Краще зробити вправи для м'язів шиї", – резюмувала вона.

Від легкого головного болю можуть допомогти вправи для шиї

Від легкого головного болю можуть допомогти вправи для шиї

maxliving.com

MedOboz нагадує, що головні болі являють собою неспецифічний симптом найрізноманітніших захворювань. Детальніше з причинами, способами лікування і профілактики можна ознайомитися в цій статті.

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Теми
здоров'я Поради лікарів Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юлія Івченко
Тег
Головний біль
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