Терпіти головний біль чи пити ліки? Невропатолог дала відповідь

Сильний головний біль терпіти шкідливо, але регулярний прийом знеболювальних препаратів може спровокувати хронічні мігрені.

Тому насамперед треба розібратися з причиною головних болів, порадила лікар-невропатолог Юлія Івченко в ефірі ObozTV.

"Існує безліч видів головного болю. Не можна казати, що будь-яка головний біль – від напруги шиї, м'язів тощо", – розповіла медик.

Втім, на її думку, найчастіше останнім часом дійсно проявляється "головний біль напруги".

"Але якщо приймати пігулки, і головний біль часто – то багато препаратів можуть викликати абузусний головний біль (одна з форм хронічного щоденного головного болю. – Ред.)", – попередила Івченко.

"Тобто препарат допомагає, але головний біль виникає швидше і на довше", – уточнила вона.

Серед основних причин виникнення головного болю невропатолог виділила сучасний спосіб життя. Зокрема, постійне використання гаджетів.

"Положення голови в нахилі приблизно 60 градусів – так ми схиляємося, коли дивимося в телефон – це вага близько 8 кг на нашу шию. Візьміть в руку воду в пляшці і постійте так годинку. Рука втомиться? Втомиться. Так само і наші м'язи шиї" , – пояснила Івченко.

Крім того, додала лікар, головний біль можуть викликати стреси і недосипання.

"Якщо дуже сильний головний біль – терпіти шкідливо. Але якщо біль поверхневий, легкий – дискомфорт, який можна витерпіти – то не варто одразу пити пігулки. Краще зробити вправи для м'язів шиї", – резюмувала вона.

Від легкого головного болю можуть допомогти вправи для шиї maxliving.com

MedOboz нагадує, що головні болі являють собою неспецифічний симптом найрізноманітніших захворювань. Детальніше з причинами, способами лікування і профілактики можна ознайомитися в цій статті.

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