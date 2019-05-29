Терміново до лікаря: 11 симптомів раку, які не можна ігнорувати

Рак – це збірна назва цілого ряду небезпечних захворювань, при яких злоякісними новоутвореннями уражаються органи і тканини організму.

Чим раніше виявити рак, тим успішніше буде лікування, тому медики закликають звертатися за допомогою, як тільки людина запідозрила недобре.

Багато із симптомів, про які йтиметься нижче, часто пов'язані з іншими, менш небезпечними захворюваннями і станами, але погодьтеся, краще зайвий раз переконатися, що все добре і підозри були марні, ніж пізніше гірко шкодувати про втрачений час.

Ми розповімо про 11 симптомів раку, які ні в якому разі не можна ігнорувати.

1. Постійна втома

Почуття втоми може бути викликано безліччю різних речей, від зайвих фізичних навантажень і моральної перевтоми до перенесеного нещодавно ГРЗ.

Але при деяких видах раку цей симптом проявляється дуже чітко. І рак товстої кишки і лейкемія призводять до того, що людина постійно відчуває себе втомленою. Якщо ви страждаєте від незрозумілої втоми протягом тривалого періоду часу, обов'язково зверніться за медичною допомогою.

2. Різка і безпричинна втрата ваги

Якщо ви швидко худнете і не знаєте чому, то варто придивитися до свого здоров'я. У більшості випадків рак провокує різке схуднення, тому лікарі радять регулярно зважуватися.

3. Біль, що не проходить

Постійний біль може бути ознакою раку, особливо якщо ви приймаєте знеболювальні препарати, але вони не працюють.

Залежно від того, де сконцентровані больові відчуття, вони можуть бути ознакою пухлини головного мозку, прямої кишки, яєчника або раку товстої кишки.

4. Дивні шишки і горбики

Якщо ви виявили горбок на своєму тілі, або намацали потовщення, це може бути індикатором того, що з організмом не все в порядку.

Зверніть пильну увагу на незвичайні новоутворення і покажіть їх лікарю.

5. Часта лихоманка

Рак впливає на імунну систему таким чином, що температура тіла підвищується. Людині така лихоманка може здатися безпричинною. Подібне, як правило, зустрічається на пізніх стадіях деяких ракових захворювань, але при лімфомі і лейкозі лихоманка – ранній симптом захворювання.

6. Зміни на шкірі

Рак шкіри є найбільш поширеним видом раку, і кращий спосіб виявити його, відстежувати стан шкіри.

Слідкуйте за будь-якими незвичайними і новими веснянками, родимками або бородавками на тілі, і якщо вони змінюють розмір або колір, негайно зверніться до лікаря. Почервоніла шкіра, плями і синці на шкірі можуть бути ознаками інших видів раку.

7. Кашель, який довго не проходить

Якщо у вас кашель, який, здається, не проходить, це може бути щось більше, ніж просто застуда. Особливо якщо під час кашлю з'являється біль в грудях, спині або в області плечей. Це привід звернутися за медичною допомогою.

8. Зміна частоти походів в туалет або кров у сечі

Необхідність значно частіше ходити в туалет, щоб помочитися або звільнити кишківник, іноді буває симптомом раку. Тривалі діарея і запор спостерігаються при раку товстої кишки. Ознаки раку простати включають в себе біль при сечовипусканні або кров у сечі.

9. Незрозуміла кровотеча

Якщо людина починає кашляти кров'ю, це є серйозним симптомом раку.

Деякі інші типи кровотеч, на які слід звернути увагу і піти до лікаря: кровотеча з піхви або з заднього проходу.

10. Проблеми з ковтанням їжі

Якщо вам раптом ковтати важко або у вас виникли проблеми з травленням, це може бути ознакою раку шлунка, стравоходу або горла. Всі ці симптоми рідко означають рак, але краще обстежитися і виключити це захворювання.

11. Помітні зміни в тілі

Симптоми, які були згадані досі, є найбільш поширеними ознаками раку, але є й інші речі, на які варто звернути увагу. Не можна ігнорувати опухлі ноги і інші підозрілі зміни в тілі.

Без паніки

Пам'ятайте, більшість видів раку піддаються лікуванню! Описані симптоми, якщо ви виявили їх у себе, зовсім не означають наявність раку. Це всього лише знак, що варто відвідати лікаря. Здоров'я – занадто цінна річ, щоб нею нехтувати.

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