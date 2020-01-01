Термінове повідомлення! Як побороти новорічне похмілля

Довго можна похмілля описувати, але все сказано в одній статті чудовою фразою: "Похмілля розвивається, коли концентрація алкоголю в крові наближається до нуля, що супроводжується відчуттям жалюгідності".

Але якби ж то тіки душевні страждання! Похмілля суттєво знижує когнітивні здатності та несе суттєву фінансову шкоду всій країні. Наприклад, в США річні економічні збитки від похмілля (зниження продуктивності на роботі) оцінюють в 179 млрд баксів! Хіба це чувано?! Рєбята розслабляються на кілька наших річних бюджетів!

В дитинстві я був упевнений, шо при похміллі мозок всихає, стає маленьким і починає стукатись зсередини об череп. Насправді, фізіологічних механізмів похмілля багато:

зневоднення (алкоголь сечогінний);

електролітні розлади (нормально проблювались?);

зниження глюкози в крові;

ураження слизової ШКТ;

порушення сну;

токсичність ацетальдегіду;

куриво під час бухалова.

І ще багато цікавого можна дізнатися тут. Крім того, похмілля вмикає імунну відповідь і супроводжується запаленням.

Шо нам кажуть високоакадемічні дослідження похмілля?

Нормальний циркадний ритм (спати коли темно) є необхідним, шоб легше оклигати від похмілля. Тобто пити краще починати не в 22:00 і до середини ночі (посідєлками на лавці і "ше по одній"), а зранку, як усі нормальні люди. Шутка.

Новорічне похмілля Ілюстрація

Чим частіше ви п’єте і напиваєтесь, тим гіршими будуть похмілля. Особливо тяжко страждають жінки. Якщо п’єте швидко – імовірність похмілля зростає (читати тут). Цікаво, шо близько 23% народонаселення мають імунітет до похмілля. Хотя, це ше треба уточняти, бо бувають курйози. Наприклад, голандських студентів, які хвалились, шо ніколи не мають похмілля, перевірили біохімічно. І виявили, шо вони просто дуже мало п’ють. Спонсор дослідження Капітан Очевидність.

То як рятуватись від похмілля?

Не квасити до нудоти.

Пити воду, коли квасите.

Закусювати їжею (а не чупа-чупсом на троіх).

Не сидіти до півночі (здраствуй новий год).

Нормально висипатись.

Ше є дослідження, шо у хронічних алкоголіків похмілля лікується пробіотиками, але я навіть не буду приводити посилання. Бо в аптеки вистрояться нові черги. Вигідніше просто не бухати.

Кароче, або не пийте взагалі, або пийте відповідально.

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