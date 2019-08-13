Тепер виліковна! Медики знайшли ліки від Еболи

Лихоманка Ебола більше не вважається невиліковною, так як медикам вдалося розробити два експериментальні методи боротьби з нею.

Як пише Wired, клінічні випробування нових ліків проходять у Демократичній Республіці Конго, де був зафіксований новий спалах цієї хвороби.

"Відтепер ми більше не будемо говорити, що Ебола невиліковна", – сказав Жан-Жак Муембе, генеральний директор Національного інституту біомедичних досліджень у Конго, який контролював випробування на місцях.

Лихоманка Ебола "ДТ"

Зарубіжні ЗМІ повідомляють, що ці ліки вже рекомендують усім хворим. Вони вводяться внутрішньовенно і запобігають поширенню вірусу в організмі. Компанія-розробник обіцяє виготовити необхідну кількість доз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго визнали надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу.

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