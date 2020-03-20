Жарознижуючі засоби парацетамол та ібупрофен слід приймати не за графіком, а тільки симптоматично – в разі високої температури.

Про це розповів український лікар-педіатр Євген Комаровський. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому пояснив, що "правильних схем" прийому цих препаратів не існує.

Скріншот відео з каналу Комаровського в YouTube

Зазначимо, раніше Комаровський розповідав, що при підвищенні температури у хворих на новий коронавірус можна приймати як парацетамол, так і ібупрофен, оскільки достовірних досліджень про нібито шкоду отаннього насправді не було.

"Жарознижуючі засоби використовуються тільки за прямими показаннями, тобто симптоматично. Є висока температура – даємо, болить щось – даємо, все нормально, помірна температура, стан не порушено – не даємо", – сказав лікар.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський опублікував фото захисного костюма, в якому українським лікарям доводиться рятуватися від коронавірусу. Медики скаржаться на погану якість виробу.

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