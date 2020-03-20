Жарознижуючі засоби парацетамол та ібупрофен слід приймати не за графіком, а тільки симптоматично – в разі високої температури.
Про це розповів український лікар-педіатр Євген Комаровський. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому пояснив, що "правильних схем" прийому цих препаратів не існує.
Скріншот відео з каналу Комаровського в YouTube
Зазначимо, раніше Комаровський розповідав, що при підвищенні температури у хворих на новий коронавірус можна приймати як парацетамол, так і ібупрофен, оскільки достовірних досліджень про нібито шкоду отаннього насправді не було.
"Жарознижуючі засоби використовуються тільки за прямими показаннями, тобто симптоматично. Є висока температура – даємо, болить щось – даємо, все нормально, помірна температура, стан не порушено – не даємо", – сказав лікар.
Ви згадували про ібупрофен і парацетамол. А чи не порадите ви нам особливо правильні схеми, за якими варто застосовувати ці препарати? ⠀ Відразу скажу вам друзі: ніяких схем застосування жарознижуючих засобів не існує. Якщо хто-небудь коли-небудь скаже вам, що при якоюсь дитячою хвороби, яка супроводжується підвищеною температурою, треба парацетамол або ібупрофен давати планово, наприклад, по одній чайній ложці сиропу три рази на день, так ось ця людина нічого не розуміє в лікуванні жарознижувальними засобами. Жарознижуючі засоби використовуються тільки за прямими показаннями, тобто симптоматично. Є висока температура – даємо, болить щось – даємо, все нормально, помірна температура, стан не порушено – не даємо. ⠀ # докторкомаровскій # відеоеок # температураЕОК # жарознижуючі
Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський опублікував фото захисного костюма, в якому українським лікарям доводиться рятуватися від коронавірусу. Медики скаржаться на погану якість виробу.
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