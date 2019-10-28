Супрун пояснила, хто і коли повинен робити щеплення від дифтерії

Колишня і.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що вакцинуватися проти дифтерії повинні дорослі і діти.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що щеплення можна зробити, запланувавши візит до сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

"Дифтерія - гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним механізмом. Джерелом інфекції є хвора людина або носій Corynebacterium diphtheriae, яка виділяє токсин. Інкубаційний період хвороби триває 3-10 днів", - підкреслила фахівець.

Лікар вакцинує проти дифтерії 24 канал

За її словами, бувають випадки, коли людина може бути носієм збудника протягом певного періоду часу, але не хворіти, в цьому полягає одна з небезпек дифтерії - людина тривалий час може бути заразною, але про це ніхто не знатиме.

За статистикою, з тисячі хворих на дифтерію вмирає від 50 до 100 осіб, захищені ті, хто вакциновані.

Супрун пояснила, хто і коли повинен отримувати щеплення від хвороби:

Щеплення від дифтерії повинні отримувати всі - і діти, і дорослі протягом усього життя, кожні 10 років. Отримавши щеплення, організм виробляє антитіла, які нейтралізують токсин. Адже саме токсин є головним фактором, що ушкоджує клітини організму людини.

За календарем профілактичних щеплень дітям роблять щеплення вакциною АКДП в 2, 4 і 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація, згодом ревакцинацію проводять в 6 років вакциною АДП, наступну в 16 років - АДП-М.

Далі необхідно вакцинуватися повторно кожні 10 років. Тобто якщо останнє щеплення проти дифтерії отримано в 16 років, наступну потрібно зробити в 26. І так далі кожні десять років.

Якщо ви вже дорослі, але не були раніше вакциновані або у вас відсутні записи про відповідні щеплення - для захисту від дифтерії необхідна триразова вакцинація АДП-М. Між першим і другим щепленнями інтервал повинен бути не менше місяця і шість місяців між другим та третім щепленнями.

Дорослим достатньо однієї дози, якщо вони отримали принаймні три дози в дитинстві. У такому випадку досить просто нагадати організму про токсин, імунна пам'ять швидко виробить антитіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на дифтерію захворіла 9-річний хлопчик. До цього в Ужгороді з ознаками дифтерії до лікарів звернулися 15 студентів.

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