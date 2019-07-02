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/Хвороби і лікування

"Летальний результат майже у 100% випадків!" Супрун звернулася до противників щеплень

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Порушення графіка профілактичних щеплень може призвести до розвитку небезпечних інфекційних захворювань, таких як правець. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

На своїй сторінці у Facebook вона звернулася до батьків і попередила про серйозні наслідки.

Керівниця МОЗ наголосила, що якщо при правці не надати медичну допомогу, летальний результат неминучий майже у 100% випадків.

Вона також вказала шляхи зараження: збудник потрапляє в рану або поріз, при укусі тварини, при порізі гострими предметами і уламками деревини. Це пов'язано з тим, що бактерії Clostridium tetani живуть у ґрунті і кишковому тракті тварин.

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"Згідно з календарем профілактичних щеплень, діти від правця мають бути щеплені у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі треба ревакцинуватися від хвороби кожні 10 років. Бо приблизно на такий час щеплення формують імунітет до хвороби. безкоштовно вакцинуватися від правця можуть і діти, і дорослі", — підсумувала Супрун.

Раніше MedOboz повідомляв, що відмова від вакцинації в Україні стала однією з причин спалаху кору у цьому році.

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Теми
здоров'яВакцинація в Україні
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
інфекція
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