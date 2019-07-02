"Летальний результат майже у 100% випадків!" Супрун звернулася до противників щеплень

Порушення графіка профілактичних щеплень може призвести до розвитку небезпечних інфекційних захворювань, таких як правець. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

На своїй сторінці у Facebook вона звернулася до батьків і попередила про серйозні наслідки.

Керівниця МОЗ наголосила, що якщо при правці не надати медичну допомогу, летальний результат неминучий майже у 100% випадків.

Вона також вказала шляхи зараження: збудник потрапляє в рану або поріз, при укусі тварини, при порізі гострими предметами і уламками деревини. Це пов'язано з тим, що бактерії Clostridium tetani живуть у ґрунті і кишковому тракті тварин.

"Згідно з календарем профілактичних щеплень, діти від правця мають бути щеплені у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі треба ревакцинуватися від хвороби кожні 10 років. Бо приблизно на такий час щеплення формують імунітет до хвороби. безкоштовно вакцинуватися від правця можуть і діти, і дорослі", — підсумувала Супрун.

Раніше MedOboz повідомляв, що відмова від вакцинації в Україні стала однією з причин спалаху кору у цьому році.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!