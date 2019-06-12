Страждала від галюцинацій: у жінки в голові знайшли хробака

У мешканки Нью-Йорка, якій поставили діагноз рак мозку, виявили стрічкового хробака в голові.

Про це повідомляє CNN. Протягом декількох місяців жінку мучили симптоми, які характерні для злоякісної пухлини.

"Найгіршим симптомом були галюцинації. Також я періодично втрачала орієнтацію в часі. Крім цього у мене траплялися мимовільні рухи правою рукою, через що речі часто падали на підлогу. Я також неправильно реагувала на прохання. Замість ручки могла дати людині ключ. Мені сказали , що це, швидше за все, злоякісна пухлина, і що після операції будуть потрібні опромінення і курс хіміотерапії ", – розповіла американка.

Після того, як було проведено хірургічне втручання, з'ясувалося, що освіта в лівій лобовій частці мозку американки є стрічковим черв'яком.

Жінці поставили діагноз цистицеркоз. Це паразитичний недуга, який викликаний личинками свинячого ціп'яка. Яйця солітера можуть потрапити в організм людини з їжею або брудною водою. Якщо вчасно не видалити паразита, у людини може статися інсульт.

Після проведення операції стан жінки покращився.

У жінки в голові знайшли хробака CNN

У жінки в голові знайшли хробака CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні був зареєстрований випадок дирофіляріозу у пацієнтки, яка скаржилася на набряк, почервоніння і болю в області лівого ока.

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