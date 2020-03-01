Вчені зробили прорив у лікуванні діабету: опубліковано дослідження на мишах

Дослідники з Сент Луїса (США) відкрили новий спосіб лікування цукрового діабету стовбуровими клітинами.

За два тижні експерименту на мишах, гризуни одужали і відновилися після важкої форми захворювання. Результати були опубліковані в журналі Nature Biology, пише Daily Mail.

Відзначається, що нова методика грунтується на вирощуванні клітин підшлункової залози і стовбурових клітин. Перетворені клітини дозволили мишам швидко виробляти достатньо інсуліну, щоб розщепити цукор в крові, що викликає діабет. Тести показали, що їх рівень цукру повертався до нормального, безпечного рівня усього за два тижні.

Керівник проекту, біомедичний інженер Джеффрі Міллман розповів, що у мишей був дуже важкий діабет з показаннями рівня цукру в крові більше 500 міліграмів на децилітр крові – рівень, смертельний для людини.

"Коли ми дали мишам клітини, що секретують інсулін, протягом двох тижнів їх рівень глюкози в крові повернувся до нормального життя і залишався таким протягом багатьох місяців", – зазначив він.

Плюрипотентні стовбурові клітини – це, по суті, порожні недиференційовані клітини зі здатністю переростати в будь-які інші види клітин, сказано в дослідженні. Тобто, стовбурові клітини можна перетворювати в інсулін-продукуючі клітини, яких не вистачає діабетикам, допомагаючи їм контролювати високий рівень цукру в крові і залишатися здоровими.

Вчені шукали спосіб зробити це роками. У 2016 році був розроблений спосіб виробництва інсулін-секретирующих клітин, отриманих від пацієнтів з діабетом 1 типу, які реагують на глюкозу. Кілька років по тому вони дізналися, як підвищити рівень секреції інсуліну в бета-клітинах підшлункової залози, отриманих зі стовбурових клітин.

"Основна проблема, коли ви намагаєтеся перетворити людські стовбурові клітини в інсулін-продукує бета-клітку полягає в тому, що ви також робите інші клітини, які вам не потрібні. У разі бета-клітин ми можемо отримати інші типи клітин підшлункової залози або печінки", – розповів учений.

Ці "нецільові" клітини не є шкідливими, але вони також не потрібні для вирішення конкретного завдання, що обмежує лікувальну дію. Але вчені змогли вирішити дану проблему, виробляючи інсулін-продукуючі клітини, контролюючи при цьому актиновий цітоскеле: "Ми змогли отримати більше бета-клітин, і ці клітини краще функціонували", – пояснив Міллман.

Новий метод досі тестувався тільки на тваринах. Як підкреслюють дослідники, нам ще далеко до того, щоб застосовувати його для лікування людей.

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