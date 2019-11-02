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/ Хвороби і лікування

"Стирає пам'ять": вчені розкрили небезпека кору

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Кір здатен стирати імунну пам'ять організму і робить його вразливим до інших хвороб.

Як передає Science, вчені з'ясували, що люди, які перехворіли на кір, в подальшому захищені від цієї хвороби на все життя.

Однак вони більш сприйнятливі до інших небезпечних інфекційних захворювань, причому навіть через два-три роки після одужання.

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Повідомляється, що вірус кору згубно впливає на імунну систему і призводить до амнезії імунітету - знищуючи певні клітини, вірус змушує імунітет забувати про патогенність в минулому.

Кір, ілюстрація

Кір, ілюстрація

ТВА

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почастішали випадки захворювання на кір. Раніше лікар розповів про страшні ускладнення хвороби.

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