Світ захоплюють небезпечні хвороби: названі країни, які ігнорують вакцини

Зниження довіри до вакцин – одного з найефективніших і широко використовуваних медичних препаратів у світі – в багатих країнах призвело до масштабних спалахів хвороб, таких як кір.

Серед європейських країн Франція з найбільшим скептицизмом ставиться до вакцинації. Про це повідомляє міжнародне агенство Reuters.

Поширення кору в Сполучених Штатах, на Філіппінах і в Україні є лише одним із ризиків для здоров'я, пов'язаних із небажанням населення вакцинуватися. З тієї ж причини в Афганістані й Пакистані в останні роки ускладнилася боротьба з поліомієлітом.

Ілюстрація

Як стверджує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно вакцини рятують до 3 мільйонів життів у всьому світі. Їхня безпека і ефективність доведена тривалими науковими дослідженнями. Однак, щоб у населення сформувався імунітет проти захворювання, рівень імунізації повинен становити 90-95%.

Раніше MedOboz повідомляв, що Верховний суд України ухвалив не допускати невакцинованих дітей до навчальних закладів.

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