Спалах смертоносного вірусу оголосили НП міжнародного масштабу: ВООЗ б'є на сполох

Спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго визнали надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, сказано на сайті організації.

Таке рішення було ухвалене після того, як протягом тижня вона поширилася в Гомі – місті з населенням два мільйони людей на кордоні з Руандою.

"Настав час, щоб світ звернув увагу і подвоїв наші зусилля. Ми повинні працювати разом на знак солідарності з ДРК, щоб покласти край цьому спалаху і побудувати кращу систему охорони здоров'я", – сказав Гебреєсус.

Лихоманка Ебола Корреспондент.net

При цьому він наголосив, що "ризик поширення Еболи в ДРК і регіоні дуже високий, а ризик поширення за межі регіону побоювань не викликає". Глава ВООЗ зазначив, що організація не рекомендує запровадження "будь-яких обмежень на поїздки або торгівлю" в зв'язку з тим, що це може перешкоджати боротьбі з вірусом, замість того, щоб обмежити поширення.

Заява ВООЗ вважається закликом до міжнародного співтовариства для активізації фінансової та технічної підтримки.

Відзначимо, хвороба, викликана вірусом Ебола, є важкою, часто смертельною для людей. Близько 50% тих, хто заразився, не виживають. Вакцини для захисту від Еболи не існує.

Ебола 19crp.by

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