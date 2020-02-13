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Спалах невідомого смертельного захворювання зафіксована в світі

3.6т
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У штаті Бенуе Нігерії зафіксували спалах невідомого захворювання, яке вже вбило 15 людей. На даний момент налічується 104 заражених.

Влада заявила, що вірус не є коронавірусів COVID-19, який бушує в Китаї. Про це повідомляє Daily Express.

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Перші випадки невідомого захворювання зафіксували в Нігерії в січні. Лікування захворювання поки розробити не вдалося. Основні симптоми нового вірусу: набряк шлунка, нудота, блювання, діарея, а також головний біль.

Повідомляється, що симптоми схожі на лихоманку Ласса, але даний вірус в лабораторіях визнали "чимось новим".

Спалах невідомого смертельного захворювання зафіксована в світі

Спалах невідомого смертельного захворювання зафіксована в світі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в китайській провінції Хубей, де почався спалах коронавируса, за минулу добу, 12 лютого, кількість заражених різко збільшилася на 15 тисяч. Таким чином, на даний момент зафіксовано 60 333 випадки.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Нігерія
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