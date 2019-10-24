Спалах небезпечної хвороби в Україні: як уберегтися і хто в групі ризику

Спалах дифтерії, зафіксований в Ужгороді, може поширитися на інші міста України. У групі ризику опинилися навіть ті, хто раніше вже перехворів на дифтерію або зробив щеплення.

Які симптоми захворювання і як уберегтися від дифтерії, розповів в ефірі ObozTV сімейний лікар Владислав Ващенко.

Лікар розповів, що зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом. Зазвичай, якщо людина не вакцинована, тоді ймовірність захворіти до 90%. Захворіти також може та людина, яка неправильно вакцинувалася або порушувала календар щеплень.

За його словами, поширюється захворювання дуже швидко, "з огляду на те, що загальний імунітет навколишнього середовища став менше, ніж раніше". "Якщо ви перехворіли, то немає 100% гарантії, що ви не можете захворіти. Цей імунітет не стійкий", – додав він.

Ващенко зазначив, що для дітей є певний календар щеплень, затверджений Міністерством охорони здоров'я. Дорослі пацієнти, які цей календар вже пройшли, повинні обов'язково повторно вакцинуватися через 10 років.

"Щеплення від дифтерії можна отримати у сімейного лікаря, звернувшись без будь-яких проявів захворювання. Кажіть, що давно не вакциновані і хотіли б зробити вакцинацію. Сімейний лікар надає ці вакцини або пацієнти самі можуть купити в аптеках і провакцинуватися в кабінеті для щеплень", – пояснив він.

"А якщо виявлені якісь прояви захворювання – це може бути біль в горлі, інтоксикація, висока температура, лихоманка, загальна слабкість, погане ковтання і дихання – тоді вже лікар сам визначить, це ангіна або є підозра на дифтерію. Це негайна госпіталізація до інфекційного відділення, якщо діагноз підтвердиться", – підкреслив медик.

Як повідомив Ващенко, є профілактичні вакцини від дифтерії. Але якщо у людини вже виявили збудник дифтерії коринебактерії, необхідний анатоксин, який надає держава в лікарнях інфекційного профілю.

На питання, чи може спалах захворювання з Ужгорода перекинутися на інші міста, лікар відповів: "Це легко може бути, тому що передається повітряно-крапельним шляхом. Ця бактерія проблематична тим, що може до 15 діб зберігатися в навколишньому середовищі. При кип'ятінні вона гине, якщо більше 60 градусів за Цельсієм ".

"Інкубаційний період з моменту потрапляння бактерії в організм – від 3 до 10 днів. Людина думає – просто прихворів, горло болить. А потім починається задишка, доходить до розладів серцево-судинної діяльності. Людина починає розуміти, що щось не те. В цей період від 3 до 10 днів треба вже визначитися. І в цей момент людина вже заразна і передає далі цю інфекцію. Тому при якихось проявах і нездужанні треба в першу чергу звернутися до лікаря", – уклав він.

vgolos.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ужгороді 15 студентів медичного факультету були госпіталізовані з діагнозом "дифтерія". Постраждалі студенти родом з Індії, звідки, імовірно, вони і привезли хворобу.

У МОЗ України дифтерію відносять до дуже небезпечних хвороб. За статистикою, з тисячі хворих помирає від 50 до 100 осіб.

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