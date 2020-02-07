Спалах епідемії грипу в Україні: експерти розповіли, як врятуватися

У цьому році в Україні епідеміологи прогнозували спалах двох штамів грипу – типу А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2). До цього часу найактивнішим з них виявився перший штам – так званий "свинячий грип".

"Головна небезпека цього вірусу полягає в тому, що він швидко (протягом декількох днів) здатний викликати ускладнення у вигляді вірусної пневмонії, яка має небезпеку летального результату", – розповіла MedOboz професорка, завідувачка відділенням респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко. Крім цього, інфікування може залишити відбиток у вигляді менінгіту, посилення серцево-судинних захворювань тощо.

Україна на порозі епідемії грипу Дело

При цьому, за її словами, під загрозою не тільки діти до 5 років і літні люди, тобто ті, у кого слабкий імунітет, а й молоді люди працездатного віку.

Згідно з даними українського МОЗ на 2 лютого, показник захворюваності на ГРВІ на цей час становить 682,2 на 100 тисяч населення, що на 43,1% більше за епідемічний поріг у країні. При цьому з початку нового епідсезону жертвами саме грипу стали 15 пацієнтів, всі померлі були вакциновані.

Експерти наполягають, що найбільш дієвий спосіб профілактики захворювання – вакцинація. "Ці штами вірусу є новими (точніше, старими, що неабияк мутували) для нас, тому антитіл на них не може бути ні в кого", – зазначила Мироненко. При цьому експертка уточнила, що на 100% щеплення таки не може гарантувати того, що ви не захворієте, проте істотно полегшить перебіг захворювання, якщо ви все ж таки заразитеся.

Медики зазначають, що щеплення найкраще ставити до початку епідемічного сезону, однак якщо з якихось причин провакцинуватися не вдалося тоді, краще це зробити зараз. Головне, перед вакцинацією проконсультуватися з лікарем, оскільки основна умова перед процедурою – відсутність гострих запальних процесів в організмі.

Що ж стосується інших методів профілактики, то тут експерти рекомендують ретельно дотримуватися особистої гігієни, уникати місць масового скупчення людей, вживати більше білкової їжі і вітамінів.

"Також ефективне у профілактиці зараження вірусом промивання носа сольовим розчином і зрошення препаратами інтерферону – вони не тільки формують імунну відповідь слизової, а й подають організму застережливий сигнал про необхідність привести в "повну бойову готовність" захисні функції, – радить кандидатка медичних наук, вірусологиня Надія Жолобак. – А ось чим би не рекомендувала користуватися – медичні маски. Цей "аксесуар" у повсякденному житті не захищає, а навпаки збільшує ваші шанси на зараження. Одягайте маску тільки тоді, коли самі заражені, щоб не "роздати" інфекцію оточенню".

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