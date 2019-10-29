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/ Хвороби і лікування

Спалах дифтерії в Україні: МОЗ виступив із заявою

1.3т Читати матеріал російською

Міністерство охорони здоров'я закликало українців зробити щеплення проти дифтерії.

Як повідомила прес-служба Кабміну, в 2019 році в Україні зафіксовано 20 випадків дифтерії.

Найбільший спалах небезпечного захворювання стався в Закарпатській області – п'ять хворих, в Хмельницькій, Луганській, Тернопільській - по одному випадку, в Києві - два випадки небезпечного захворювання. Ще 10 осіб в Закарпатській області є носіями інфекції.

На початок жовтня 2019 року в Україні доступні 1 млн 800 тис. доз вакцини АКДП, 141 тис. доз АДП (не містить коклюшного компонента) і 4 млн 900 тис. доз АДП-м. За інформацією МОЗ, цього достатньо, щоб забезпечити вакцинами всіх громадян, які потребують планового щеплення.

Щеплення від дифтерії

Щеплення від дифтерії

Для лікування дифтерії використовується сироватка і антибактеріальна терапія. Україна отримала гуманітарну допомогу від ВООЗ - 200 флаконів сироватки. Зараз використано 13 доз в Закарпатській області та Києві, залишилося - близько 180, вони розподілені між областями.

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Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в даний час тільки 60% дітей провакциновано проти дифтерії, дорослих - тільки 50%.

"Вакцини є - вимагайте у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта", - закликала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві виявлено другий випадок захворювання на дифтерію. Серед хворих є як нещеплені, так і щеплені люди.

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Тема
Спалах дифтерії в Україні
Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
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