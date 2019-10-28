Спалах дифтерії в Україні: озвучені нові дані щодо хворих

У неділю, 27 жовтня, в Ужгороді госпіталізували ще двох студентів-носіїв дифтерії.

Як повідомили в Ужгородській міській раді, клінічні ознаки хвороби у них не проявилися, однак їх все ж вирішили доставити в лікарню з метою безпеки.

Всього в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають 17 студентів Ужгородського національного університету.

Попереднім 15 хворим проводять двотижневу антибіотикотерапію. Всі госпіталізовані перебувають у задовільному стані.

За останні дні в місті проти дифтерії зробили щеплення 3 600 осіб (близько 3% населення міста).

Як передає "Сегодня", також другий випадок захворювання на дифтерію був зафіксований у Києві. Жителька столиці вже три дні перебуває в реанімації. Напередодні на дифтерію в Києві також захворіла дитина, яка не була щеплена від хвороби.

В Україні зафіксований новий випадок дифтерії Слово і діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство охорони здоров'я попередило, що з приходом осені і початком навчального року в Україні може також з'явитися ризик зростання епідемії кору.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!