Спалах дифтерії: на Харківщині ще одна жінка потрапила до лікарні

У Харківській області госпіталізували ще одну людину з підозрою на дифтерію.

Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Харківської обладміністрації Наталія Куфтеріна, нагадавши, що перший випадок зафіксований наприкінці жовтня – в інфекційну лікарню потрапила харків'янка, передає "Укрінформ".

"4 листопада госпіталізували жительку Вовчанська. Лабораторно діагноз ще не підтверджено, але клінічні прояви, зокрема, сірий наліт на мигдалинах, вказують саме на дифтерію", – підкреслила вона.

Куфтеріна додала, що хворі отримують все необхідне лікування, наразі їхній стан стабільний.

Палата в лікарні Подробиці

За її словами, в Харківській області є тільки 15 доз анатоксину, який необхідно вводити в разі важкої форми захворювання. Поповнення запасу ліків очікується протягом місяця-двох.

Водночас лікарка зазначила, що вакцини проти дифтерії в Харківській області вистачить до кінця року – і для дітей, і для дорослих. Куфтеріна наголосила, що обидві пацієнтки не мали щеплень у дорослому віці.

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