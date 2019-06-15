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Сонячний і тепловий удар: лікар розповів, як надати першу допомогу

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Під час теплового або сонячного удару необхідно надати людині першу допомогу і невідкладно викликати швидку. У важких випадках перегрів на сонці може призвести до смертельного результату.

Про те, як ефективно допомогти потерпілому до приїзду медиків, в ефірі ObozTV розповів лікар вищої категорії, кандидат медичних наук Віктор Сидоренко.

Сидоренко зазначив, що симптоми теплового і сонячного удару практично не відрізняються, але тепловий удар протікає більш важко. А способи допомоги в обох випадках – однакові.

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Необхідно ізолювати людину від шкідливого чинника – перенести в тінь.

Звільнити її від стягуючих елементів одягу.

"Що стосується дівчат. Кажу абсолютно серйозно, хоча це завжди викликає посмішку: треба обов'язково розстібнути бюстгальтер. По-перше, він стискає грудну клітину. По-друге, він зазвичай або дуже щільний, або зроблений із синтетичної тканини. Тобто жінки все життя носять на собі влітку такий невеликий тепловий компрес", – наголосив лікар.

Чоловікам, за його словами, треба розстібнути комірець або повністю всю сорочку.

Постраждалого потрібно перенести в тінь і охолодити

Постраждалого потрібно перенести в тінь і охолодити

Depositphotos

Далі Сидоренко рекомендує охолодити людину, наскільки це можливо. Зокрема, прикласти охолоджувальні фактори (наприклад, пляшки з холодною водою) до шиї, під пахвами і до пахових ділянок.

викликати швидку допомогу. Ніхто не знає, як буде розвиватися стан. Це невідкладний стан. Можливо, через 5 хвилин після вашої допомоги людина встане, скаже "красно дякую" і піде додому. А іноді це може завершитися навіть смертю", – застеріг лікар.

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Він також нагадав про небезпеку різкого перепаду температур.

"Молоді хлопці, особливо щоб похизуватися перед дівчатами, інколи люблять різко забігати у воду. Це може призвести до рефлекторної зупинки серця. І таку людину оживити вже дуже і дуже складно", – попередив Сидоренко.

Перегрів на сонці може бути смертельно небезпечним

Перегрів на сонці може бути смертельно небезпечним

commonwealthtourism.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році в Україні очікується температура +30 ° C і вище (аж до +37 ° C) щонайменше два перших літніх місяці - в червні і липні. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, спадати аномальна спека почне лише ближче до середини серпня.

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Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПоради лікарів
Особа
Віктор Сидоренко
Місце
Україна
Теги
здоров'яПоради лікарявідпочінокпогода
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