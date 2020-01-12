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Починається з ангіни і висипки: медики попередили про небезпечну дитячу хворобу в Україні

1.3т
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Українців попередили про небезпеку скарлатини, для якої характерні симптоми загальної інтоксикації, ангіна та висип на шкірі.

Повідомлення про це інфекційне захворювання 11 січня опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Вказується, що скарлатину викликає ß-гемолітичний стрептокок групи А.

Хвороба передається повітряно-крапельним і контактно-побутовим шляхом (наприклад, через іграшки та їжу). Найчастіше хворіють діти.

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Ілюстрація

Ілюстрація

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Симптоми:

  • висип;

  • підвищення температури тіла;

  • головний біль;

  • загальна слабкість;

  • блювота;

  • біль у горлі;

  • сухість шкіри.

Головним симптомом скарлатини є висип. Він з'являється на 1-2 день хвороби. Найбільше висип сконцентрований на згинальних поверхнях кінцівок, природних складках, передній і бічній поверхні шиї, бічній поверхні тулуба, животі. Висип відсутній на носогубному трикутнику (симптом Філатова).

Спочатку на язику з'являється білий наліт, однак за 4-5 днів він поступово зникає і язик набуває яскравого малинового кольору.

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Як правило, хворі на скарлатину лікуються вдома. Потрібно дотримуватися постільного режиму й рекомендацій лікаря (сімейний лікар, інфекціоніст). Скарлатина обов'язково лікується курсом антибіотиків.

Хворим із важкими формами скарлатини, з ускладненнями та за епідемічними показаннями рекомендується госпіталізація.

Для полегшення загального стану здоров'я додатково лікарі рекомендують:

  • полоскання ротової порожнини;

  • препарати, які знімають свербіж у місцях висипань;

  • профілактику хвороби.

Щеплення від скарлатини немає, проте перехворівши одного разу в пацієнта виробляється імунітет. Варто також дотримуватися простих правил гігієни:

  • провітрюйте приміщення;

  • гуляйте на свіжому повітрі;

  • уникайте контакту з хворими людьми;

  • мийте руки після вулиці та перед їжею.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Дитячі інфекційні хвороби
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я хвороба
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