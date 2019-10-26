Сироватка закінчилася: у Києві зафіксували другий випадок дифтерії

У Києві у 35-річної матері трьох дітей діагностували дифтерію. Їй була введена остання наявна сироватка.

Про це повідомив колишній керівник Головної санітарно-епідеміологічної служби України та голова громадської організації Інститут громадського здоров'я Святослав Протас, передає "Страна". Уточнюється, що жінка надійшла в Жовтневу лікарню.

За словами голови Інституту громадського здоров'я, у столиці більше немає сироватки. Лікарі обстежують трьох дітей хворої.

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Спалах дифтерії в Україні. Ілюстрація Корреспондент.net

Нагадаємо, раніше дифтерію в Києві зафіксували у 9-річного учня ліцею на Позняках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дитина, яка захворіла, не була щеплена від хвороби. У його медичній картці виявлено кілька необгрунтованих відмов матері від хвороби.

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