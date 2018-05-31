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"Шарлатани": Супрун розвінчала користь популярної в Україні терапії

3.8тЧитати новину російською

В. о. глави МОЗ Уляна Супрун розвінчала міф про користь магнітотерапії, яка досі застосовується в деяких сучасних клініках України.

Як написала вона на своїй сторінці в Facebook, ця "терапія" не має нічого спільного з лікуванням або профілактикою захворювань.

"У західному світі цей метод терапії вже давно визнаний не науковим і не використовується взагалі. У наших же клініках магнітна терапія все ще зустрічається в переліку доступних процедур. Вилікувати зазвичай обіцяють від болю, зупинити прогресування запальних процесів, зміцнити стінки кровоносних судин і навіть нормалізувати психоемоційний фон - тобто майже все", - сказано в повідомленні.

За її словами, більшість новітніх досліджень показали, що магнітотерапія не чинить жодних ефектів на організм людини.

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"Ще в 2002 році Національний науковий фонд США (National Science Foundation) визнав магнітну терапію "псевдо науковою". Тому продаж різних магнітних пристроїв вважається шарлатанством... Якщо вам пропонують такий тип лікування - відмовляйтеся і вимагайте надання допомоги по міжнародним рекомендаціям", - пояснила Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, як позбутися від болю в спині.

Особа
Уляна Супрун
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
МОЗмедицина
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