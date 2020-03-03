Що відомо про першого хворого на коронавірус в Україні: в МОЗ розкрили деталі

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою. Крім того, вона розповіла про хворого і про його ізоляцію.

На своїй сторінці у Facebook глава відомства написала, що чоловік з інфекцією повернувся в Україну з Італії. Наявність у нього хвороби підтвердили результати аналізів, отримані Центром громадського здоров'я.

"При перетині кордону він не мав ніяких ознак ГРВІ. Однак отримавши пам'ятку про самоізоляцію, чоловік і його дружина сумлінно дотримувалися рекомендацій. І, як зазначено в пам'ятці, при перших симптомах ГРВІ звернулися до лікаря. Оскільки в анамнезі була подорож до Італії протягом останніх 14 днів, лікар ухвалив рішення про ушпиталення", – написала Скалецька.

Профілактика коронавірусу

Вона підкреслила, що згідно із затвердженими алгоритмами, транспортування проводила спеціальна медична бригада. Зараз чоловік перебуває в ізоляції під наглядом лікарів. Крім того, під обсервацію також була поміщена і його дружина, оскільки безпосередньо контактувала із зараженим.

"Ситуація повністю контрольована. Медична система спрацювала чітко, згідно із затвердженими алгоритмами. Нагадую, що у нас є більше 2000 боксів і близько 12000 ліжок в інфекційних лікарнях. Більше тисячі лікарів-інфекціоністів і 5000 кваліфікованих медичних працівників, які знають, що і як робити у випадку підозри або зараження коронавірусом", – запевнила глава МОЗ.

Коронавірус в Україні "112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

Заражений чоловік приїхав в Україну на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

Разом з інфікованим було ізольовано ще 35 осіб, які мали шанси заразитися, розповіли в МОЗ і РНБО.

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