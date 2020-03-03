Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Хвороби і лікування

Що відомо про першого хворого на коронавірус в Україні: в МОЗ розкрили деталі

2.5т
Читати матеріал російською

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою. Крім того, вона розповіла про хворого і про його ізоляцію.

На своїй сторінці у Facebook глава відомства написала, що чоловік з інфекцією повернувся в Україну з Італії. Наявність у нього хвороби підтвердили результати аналізів, отримані Центром громадського здоров'я.

"При перетині кордону він не мав ніяких ознак ГРВІ. Однак отримавши пам'ятку про самоізоляцію, чоловік і його дружина сумлінно дотримувалися рекомендацій. І, як зазначено в пам'ятці, при перших симптомах ГРВІ звернулися до лікаря. Оскільки в анамнезі була подорож до Італії протягом останніх 14 днів, лікар ухвалив рішення про ушпиталення", – написала Скалецька.

Профілактика коронавірусу

Профілактика коронавірусу

Вона підкреслила, що згідно із затвердженими алгоритмами, транспортування проводила спеціальна медична бригада. Зараз чоловік перебуває в ізоляції під наглядом лікарів. Крім того, під обсервацію також була поміщена і його дружина, оскільки безпосередньо контактувала із зараженим.

"Ситуація повністю контрольована. Медична система спрацювала чітко, згідно із затвердженими алгоритмами. Нагадую, що у нас є більше 2000 боксів і близько 12000 ліжок в інфекційних лікарнях. Більше тисячі лікарів-інфекціоністів і 5000 кваліфікованих медичних працівників, які знають, що і як робити у випадку підозри або зараження коронавірусом", – запевнила глава МОЗ.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
3
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
Нагадую, що у нас є більше 2000 боксів і близько 12000 ліжок в інфекційних лікарнях. Більше тисячі лікарів-інфекціоністів і 5000 кваліфікованих медичних працівників, які знають, що і як робити у випадку підозри або зараження коронавірусом", – запевнила глава МОЗ. --- оце насмішила, пригадуючи пригоди літака при евакуації українців з китаю, мабуть писаки 95 кв писали,
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини