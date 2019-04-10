Революція у медицині: створено новий метод лікування ВІЛ

Вчені в США розробили комплексний підхід до лікування ВІЛ, який дозволяє не тільки виявити вірус, який переховується в імунній системі хворого, але і назавжди знищити його.

Результати експерименту, проведеного вченими Піттсбурзького університету, були опубліковані в медичному виданні EBioMedicine.

Ключем до розробки цього методу лікування стали імунні клітини, призначені для розпізнавання зовсім іншого вірусу - цитомегаловіруса.

Як вважають вчені, розроблений ними метод допоможе створити вакцину, яка зробить непотрібним постійний прийом препаратів антиретровірусної терапії.

Неможливість повністю позбутися від вірусу імунодефіциту пов'язана з високою мутагенністю ВІЛ, який здатний переходити в неактивну, латентну форму. Коли це відбувається, вірус впроваджується в ДНК імунних клітин - так званих T-хелперів - і ховається в них весь час, поки пацієнт приймає препарати антиретровірусної терапії.

"Багато вчених намагаються розробити лікування від ВІЛ, і всі ці методи будуються навколо моделі "знайти і знищити" - тобто вичислити вірус і знищити його. Зараз розробляється кілька багатообіцяючих методів терапії, які дозволяють ефективно знищувати вірус, однак заповітною метою залишається визначення клітин, в яких він ховається", - говорить один з авторів дослідження Роббі Майярд.

BBC

Майярд і його колеги вирішили вивчити поведінку іншого вірусу, також здатного переходити в латентну форму. Йдеться про цитомегаловірус, який може викликати хвороби очей та інші важкі захворювання, але зазвичай добре контролюється імунною системою. Його носіями є більше 50% дорослого населення планети, а серед хворих на ВІЛ носіїв цього вірусу 95%.

Сучасна високоактивна антиретровірусна терапія досить ефективно пригнічує вірус імунодефіциту, однак при відмові від неї вірус практично завжди повертається.

Згідно з даними вчених, у деяких людей близько 20% Т-хелперів здатні обчислити цитомегаловірус. Саме в цих специфічних до цитомегаловірусу імунних клітинах, за припущенням учених, може ховатися ВІЛ.

"Тому ми спробували розробити імунотерапію, яка була б не тільки націлена на ВІЛ, але активувала Т-хелпери", - говорить один з авторів дослідження Чарльз Рінальдо.

Під час експерименту для виявлення цих специфічних Т-хелперів довелося досліджувати багато літрів крові пацієнтів з ВІЛ.

"Необхідно зібрати багато крові пацієнтів, що проходять курс високоактивної антиретровірусної терапії, щоб знайти Т-хелпери, в яких ховається вірус імунодефіциту. Адже це може бути всього одна клітина з 10 мільйонів", - говорить автор дослідження Жан Крістоф.

Одночасно вчені виділили іншу групу імунних клітин - дендритних, які є своєрідними "координаторами" імунної системи. Це ключові клітини при розробці методів лікування раку.

Вчені розробили спеціальний тип дендритних клітин (MDC1), щоб змусити імунну систему вбивати ВІЛ. Завданням цих клітин була активація специфічних до цитомегаловірусу T-хелперів, в яких потенційно могли ховатися латентні штами ВІЛ. Завдяки активації Т-хелперів вченим вдалося витягти ВІЛ з укриттів.

"За допомогою MDC1 ми вирішили одразу два завдання - і знайти, і знищити [ВІЛ]. Це такий швейцарський армійський ніж імунотерапії", - говорить Роббі Майярд.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікарі забили на сполох через катастрофу з ВІЛ в Україні - країна опинилася на другому місці за поширенням хвороби в Європі.

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