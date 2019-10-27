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Раптово паралізувало: стало відомо про страшні наслідки поліомієліту у малюка з Волині

2.7т Читати матеріал російською

В Україні зафіксовано випадок поліомієліту у дворічної дитини, яка не пройшла вакцинацію.

Про це повідомляє ТСН. Захворювання, яке може привести до інвалідності та смерті, зафіксовано вперше за два останні роки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Раптово паралізувало: стало відомо про страшні наслідки поліомієліту у малюка з Волині

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Стоит или не стоит делать прививки?

Після паралічу в липні хлопчик не може ні ходити, ні сидіти. Дитину доставили в обласну лікарню, і через кілька місяців було підтверджено лабораторно, спочатку в Києві, а потім і в Гельсінкі – параліч у малюка є наслідком поліомієліту.

"В даному випадку виявився позитивний аналіз, це ні в якому разі не дикий вірус, а вакцинний. В селі, де живе сім'я дитини, проводили щеплення оральною вакциною проти поліомієліту. Виділяється вакцинний вірус після щеплення, це норма, при контакті він може передаватися", – підкреслила лікар-епідеміолог Волинського обласноого лабораторного центру МОЗ України Валентина Новачевська.

Йдеться про вакциноасоційований паралітичний поліомієліт – це гостре вірусне захворювання, що розвивається у нещеплених від поліомієліту дітей, які були в контакті зі щепленими. Дитина не була щеплена від поліомієліту і, найімовірніше, заразилася від кого-то з дітей, яких вакцинували в селі.

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На сайті міністерства охорони здоров'я відзначається, що ризик таким чином заразитися мінімальний – один випадок на 7-14 мільйонів. І саме через це в заборонах і карантинах немає необхідності, зазначають у відомстві.

Поліовірус передається від людини до людини через фекалії і слину, найчастіше – через брудні руки, заражену їжу і воду. Найбільш уразливі – діти до 5 років.

Раптово паралізувало: стало відомо про страшні наслідки поліомієліту у малюка з Волині

Єдиний спосіб запобігти хворобі – це вакцинація. Шість доз вакцини достатньо, щоб сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя.

Дві перших щеплення вводять ін'єкційно в два і чотири місяці. Інші чотири дози – орально живою вакциною в півроку, в 18 місяців і в 6 та 14 років.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Києві щеплення від грипу можна зробити в 40 медичних установах.

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Місце
Україна
Тег
щеплення
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