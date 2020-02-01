Не тільки коронавірус: в Китаї спалахнула нова небезпечна хвороба

У провінції Хунань у Китаї, де бушує новий коронавірус 2019-nCoV, зафіксована інша небезпечна хвороба – штам пташиного грипу H5N1.

Її виявили на фермі в місті Шаоян, повідомляє Business Insider із посиланням на Міністерство сільського господарства і сільського господарства Китаю.

Із 7850 курей на фермі більше половини (4500) померли від пташиного грипу H5N1. Більше 18 тисяч тварин після цього відібрала влада.

У Китаї спалах штаму пташиного грипу H5N1 ZN.ua

За даними Геологічної служби США, вказаний пташиний грип вважається "високопатогенним" виходячи з його здатності вбивати птахів.

"Позначення "низькопатогенного" або "високопатогенного" не стосується того, наскільки заразні віруси можуть бути для людей, інших ссавців або інших видів птахів", – йдеться в повідомленні.

Хоча H5N1 може передаватися людині, у Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що, як правило, після контакту з мертвими птахами або забрудненим середовищем у людей хворобу фіксують вкрай рідко.

"Вірус не заражає людей легко, і поширення від людини до людини здається незвичним. Немає доказів того, що хвороба може поширюватися на людей через правильно і ретельно приготовану їжу", – додали у ВООЗ.

Як писав OBOZREVATEL:

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпеку.

Нещодавно секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в Україні планують найближчим часом розробити власну тест-систему для діагностики нового коронавирусу nCoV.

Він додав, що в країні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавирусу. При цьому 51 українець зараз знаходитися в Ухані, звідки виїхати просто неможливо.

Карта зараження nCoV станом на 1 лютого Скріншот

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