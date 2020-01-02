Названо найкращі продукти, які рятують від похмілля

Одним із кращих засобів від алкогольного похмілля є звичайна спаржа.

До таких висновків прийшли дослідники з південнокорейського Національного університету Чеджу та Інституту медичних наук, передає портал Wiley Online Library.

Експерти пояснили, що амінокислоти і мінеральні елементи, які містяться в молодій спаржі, знижують окислювальний стрес, якому піддаються клітини печінки в результаті надмірного захоплення спиртним.

Підкреслюється, що спаржа може лише полегшити симптоми похмілля, але не позбавити від нього повністю.

Ілюстрація Cosmopolitan

Вчені з університету Сунь Ят-Сена (Китай), зі свого боку, назвали найкращим засобом від похмільного синдрому газований сік лайма і лимона, йдеться в дослідженні на Royal Society of Chemistry.

Цей напій, як пояснили експерти, найкраще стимулює вироблення ферментів, що розщеплюють ацетальдегід – токсичнк хімічну сполуку, яка накопичується в організмі і викликає біль та нудоту.

Фахівці з Університету Каліфорнії в Девісі при цьому стверджують, що зняти основні симптоми похмілля допомагає корейський суп "Як-а-мейн". Дослідження опубліковане на ACS.

Суп із солоної яловичини, бульйону на основі соєвого соусу, локшини, крутого яйця і цибулі є ідеальним поєднанням солей, білків, вуглеводів і мікроелементів, які необхідні організму після прийому спиртних напоїв, запевняють вчені.

Як раніше писав OBOZREVATEL, особливо важко від похмілля страждають жінки. При цьому ймовірність похмілля зростає, якщо пити алкоголь швидкими темпами.

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