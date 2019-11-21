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Позитивні думки роблять людину здоровішою: вчені знайшли докази

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Позитивне мислення і позитивне самосприйняття дуже сприятливо впливає на здоров'я людини.

До такого висновку прийшли вчені. За їх словами, те ж саме можна сказати і про їжу. Наприклад, той, хто думає, що споживає багато калорій, відчуває себе ситим, пише Tages-Anzeiger.

Відзначається, що таку форму самосприйняття дослідники називають "суб'єктивною ідеологією". Вони запевняють, що позитивні думки про власні здібності допомагають "розширити уявлення про власну обмеженість".

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Позитивне мислення

Позитивне мислення

Ілюстративне фото

При цьому вчені пояснюють, що йдеться не про звичайні формули мотивації, а про явні переваги для здоров'я. Таким чином, позитивне самосприйняття – це скоріше ознака не самолюбства, а здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи прийшли до висновку, що участь у так званому "рефлексивному мисленні" і дотримання "правила двох годин" має вирішальне значення для самовдосконалення і поліпшення якості життя.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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