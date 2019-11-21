Позитивні думки роблять людину здоровішою: вчені знайшли докази

Позитивне мислення і позитивне самосприйняття дуже сприятливо впливає на здоров'я людини.

До такого висновку прийшли вчені. За їх словами, те ж саме можна сказати і про їжу. Наприклад, той, хто думає, що споживає багато калорій, відчуває себе ситим, пише Tages-Anzeiger.

Відзначається, що таку форму самосприйняття дослідники називають "суб'єктивною ідеологією". Вони запевняють, що позитивні думки про власні здібності допомагають "розширити уявлення про власну обмеженість".

Позитивне мислення Ілюстративне фото

При цьому вчені пояснюють, що йдеться не про звичайні формули мотивації, а про явні переваги для здоров'я. Таким чином, позитивне самосприйняття – це скоріше ознака не самолюбства, а здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи прийшли до висновку, що участь у так званому "рефлексивному мисленні" і дотримання "правила двох годин" має вирішальне значення для самовдосконалення і поліпшення якості життя.

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